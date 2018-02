Lo condenaron por robo y lo obligan a terminar la escuela para no ir a prisión

A mediados de enero ingresó a una casa en calle Montiel y se llevó dos sillones de cuerina. Los encontraron en su casa en La Tablita, de Gualeguaychú. Lo condenaron a prisión condicional, pero se le impuso que debe culminar la secundaria, porque en caso contrario la pena será efectiva.

David Ezequiel Farías tiene 21 años y días atrás recibió su primera condena en su carrera delictiva. Como es de rigor cuando los imputados no tienen antecedentes y los delitos cometidos no son considerados graves, la pena que recibió fue de 6 meses de prisión condicional por cometer un robo simple.



El 16 de enero, junto a un cómplice que no ha sido identificado, ingresó a una casa ubicada en calle Montiel al 400. Rompieron y forzaron la cerradura, y se llevaron dos sillones de cuerina que había en el lugar.

Tras la denuncia, la Policía obtuvo datos concretos del lugar donde estaban los muebles y allanaron la casa prefabricada que tiene Farías a escasos metros del lugar del robo, en Montiel y Clavarino. Allí recuperaron lo sustraído y se detuvo al responsable.



Un mes después fue llevado a un juicio abreviado, donde se acordó la sentencia de prisión condicional. Pero lo llamativo y distintivo con otros casos fue que el Juez de Garantías Mario Figueroa, de común acuerdo con la fiscal Natalia Bartolo, lo condicionó a que finalice sus estudios secundarios como regla de conducta.

Farías deberá culminar sus estudios y deberá acreditarlos ante la Justicia porque en caso contrario la pena se podría convertir en prisión efectiva. Además, Farías no deberá cometer delitos por 4 años. Si comete un nuevo delito, cumplirá los 6 meses de prisión de manera efectiva, más el tiempo que se fije por el nuevo hecho.