Aberrante: subió fotos a Facebook abusando de su novia porque "lo había dejado"

Un caso verdaderamente estremecedor sacude al departamento mendocino de Malargüe. Un joven de 19 años quedó detenido acusado de distribuir pornografía infantil, coacciones y lesiones leves calificadas. El sujeto subió a Facebook fotos de relaciones sexuales con su ex novia, una joven de 15 años, a quien amenazó durante varios días diciéndole que, si no volvían a estar juntos, iba a difundir las imágenes de sus últimos encuentros.



Finalmente, el denunciado subió la foto de la vejación a la red social. La madre de la chica lo denunció y la justicia ordenó su detención. Hubo tres allanamientos en diferentes domicilios hasta que pudieron dar con el sujeto. Como resultado, secuestraron computadoras, tablets y memorias, entre otros elementos.



Desde Fiscalía precisaron a diario Los Andes que se le imputará la participación necesaria en el delito de distribución de material de pornografía infantil, coacciones y lesiones leves calificadas.



Al referirse al hecho, el fiscal interviniente fue prudente teniendo en cuenta la integridad de la menor de edad y se limitó a informar que el hombre amenazaba a la víctima y ex pareja con mostrar las fotos. "A la víctima se le tomará declaración en Cámara Gesell la semana que viene", agregó.



A las imputaciones anteriormente mencionadas, se le suma una investigación por abuso sexual. Personal policial y de fiscalía trabajan para saber si el detenido tiene antecedentes.