Incendio en depósito de basura de Oro Verde demandó la intervención de bomberos

Un incendio en un depósito de basura se registró en la tarde de este viernes en un predio municipal de la localidad de Oro Verde; trabajaron en el lugar para sofocar las llamas, personal de bomberos voluntarios de Paraná y prestaron colaboración desde Aldea Brasilera."En lo que va de la tarde, ya intervenimos en tres incendios", le confesó ael jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Carlos Almada.Es que el primer principio de incendio fue sofocado en una vivienda del barrio San Agustín, e inmediatamente debieron acudir a un siniestro registrado en una cabaña de madera en Parque Nuevo. Y el tercero fue en el predio municipal de la localidad de Oro Verde."Anoche hubo cinco incendios de campos en los alrededores a la ciudad, y por día, estamos acudiendo a siete u ocho llamados por día, la mayoría por incendios", revelóFinalmente, el voluntario instó a los vecinos a "no prender fuego"."La gente piensa que si el pasto está verde no va a arder, pero el fuego va deshidratando y consumiendo todo lo verde", explicó, al tiempo que expuso: "Las altas temperaturas, la muy poca humedad que hay porque hace mucho que no llueve y el agravante del viento", son los factores que desencadenan los incendios.