En Plaza Sáenz Peña denuncian actos de vandalismo

La Sáenz Peña es uno de los espacios más elegidos de la ciudad, para el disfrute

La "Placita Sáenz Peña" es un lugar repleto de historia, elegido por muchos para pasar sus momentos libres.



Se trata de un predio que alberga a distintas especies de árboles y plantas, que llenan de vida el espacio. Mucha gente va allí a caminar, trotar, tomar mate, estudiar o simplemente a compartir un momento ameno con amigos. Los más chicos se regocijan con los juegos, el arenero y la calesita dispuestos sobre calle Villaguay. Además, en el lugar suelen llevarse a cabo distintas celebraciones patrias, reuniones de grupos escolares, festivales solidarios y otras expresiones culturales que integran lo lúdico y en ocasiones lo deportivo.



Se trata de un espacio que los paranaenses adoptaron como lugar privilegiado de esparcimiento y es el orgullo de quienes viven en el barrio homónimo.



No obstante, en el último tiempo, ha habido quejas por "los movimientos raros" que se observan en el lugar, de noche. "Se junta gente que duerme en el piso, tira mugre, rompen. De noche hay gente que toma, se droga, hay perros que se pelean. Hay una perra malísima. vecinos se han quejado con nosotros y la policía no puede hacer nada", comenzaron relatando a Elonce TV, desde la comisión vecinal de la zona.



Incluso afirmaron que "mucha gente llega hasta la plaza a abandonar a sus animales".



"Todos los vecinos están en contra de lo que está pasando en esta plaza. Es una lástima. Del lugar en donde está el monumento, se robaron un motor y ahora corre el agua. Lo colocaron y a los dos o tres días ya no estaba más", se quejó una de las integrantes de la vecinal.



Si bien dijo que "robos en el lugar casi no hay", sí se comenten actos de vandalismo.



Asimismo dejaron en claro que a la plaza Sáenz Peña concurren muchos adultos mayores, familias con niños. "Es una de las mejores plazas de la ciudad", destacaron acotando que los juegos de la plaza son nuevos y están en perfectas condiciones. Elonce.com.