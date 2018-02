Tiroteo en Córdoba: "No quiero recordarlo", dijo policía que resistió el asalto

El robo ocurrió el viernes pasado en las primeras horas de la madrugada en un edificio ubicado en Rondeau 84, cuando una banda de siete ladrones ingresaron al séptimo piso de un departamento. En ese momento, una pareja dedicada a la administración de consorcios se encontraba en el lugar.Uno de los vecinos logró advertir lo que sucedía y de inmediato dio aviso a la Policía.Cuando los delincuentes llegaron a la planta baja para escaparse con el botín, fueron interceptados por las autoridades. El intercambio de disparos más intenso se produjo en la esquina de de Rondeau y Buenos Aires, donde cayeron muertos dos de los ladrones. Otros tres policías que participaron de la balacera también debieron ser trasladados al Hospital de Urgencias con heridas de bala.Alexis Aguilar uno de los policías heridos que participó del tiroteo en Nueva Córdoba y en el que murió el cabo Franco Ferraro y dos delincuentes, dijo a Cadena 3 que "no quiere recordar lo que pasó" pero que aún así, cuando se recupere totalmente volverá a la fuerza."Fue todo muy rápido, la verdad que en estos momentos no quiero recordarlo. Nosotros estábamos expuestos y preparados. En ningún momento se sintió temor, pero fue todo muy rápido y agradezco esta oportunidad de vivir", dijo Aguilar, quien fue dado de alta el martes luego de permanecer internado por una herida en el muslo izquierdo.A pesar de continuar conmocionado por lo ocurrido el viernes pasado, el uniformado aseguró: "Voy a volver. La policía no pasa sólo por los enfrentamientos sino por ayudar a la ciudadanía y a la gente".En cuanto a su compañero, Franco Ferraro, quien falleció en el lugar del hecho dijo que "era una gran persona y gran compañero"."Era una persona siempre dispuesta a ayudar, comprometido con su uniforme y su labor. Si necesitabas ayuda o colaboración Franco estaba brindando lo que precisabas", describió."Siempre estaba predispuesto a ayudar a los compañeros y a la sociedad. Se brindaba totalmente, era una gran persona", lamentó.