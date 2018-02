Con una bebé en brazos redujo al ladrón y evitó el asalto en su negocio

Una reacción familiar

Segundo robo en dos semanas

Comercio familiar

El relato del asalto

El día no había rendido como esperaban y terminaba peor: a las 20.30 en la casa de comidas "Rincón Gourmet", de 1 y 41 de la ciudad bonaerense de La Plata, entró un ladrón y cuchillo en mano exigió plata.Como no había, pasó a los celulares y eso terminó de enfurecer al dueño, quien se abalanzó sobre la mano armada del asaltante, aún cuando cargaba a una de sus hijas, una bebé de apenas un año.Los tres fueron al piso y ya desarmado el ladrón intentó escapar, pero el comerciante lo siguió hasta un auto en el que esperaban dos cómplices y con el cual terminaron huyendo.La mujer del propietario del negocio salió al cruce del intento de fuga en un vehículo blanco y golpeó la carrocería con su bolso. El hombre le dio con sus puños a la luneta trasera hasta romper el vidrio, lo que le provocó heridas en un brazo por las que debió recibir atención médica.Según contó Santos Chillitupa, todo empezó cuando un hombre, de unos 25 años entró al negocio y pidió media docena de empanadas y dos bebidas. Luego de preguntar si podía pagar con tarjeta de débito anunció que era un robo y pasó detrás del mostrador."Le expliqué que era un día malo y que tengo hijos, que no nos saque nada. Entonces, me dijo `dame el celular´. Me dio bronca porque el teléfono que tengo es nuevo. Lo tuve que comprar porque hace una semana, en otro robo, se llevaron el que tenía", contó Chillitupa a. Así, mientras cargaba a una de sus hijas, con la otra mano neutralizó la del ladrón que empuñaba un cuchillo y en el forcejeo ambos cayeron al piso entre el mostrador y la entrada del local. La nena no sufrió lesiones porque en la caída, Santos calculó un aterrizaje suave para ella.Una hija adolescente acompaña en el mostrador y en la cocina estaba Sonia Luna, suegra de Chillitupa. "Llamamos al 911 porque teníamos al ladrón, pero la Policía llegó más tarde", lamentó la mujer mientras preparaba empanadas.