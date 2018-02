Condenaron al joven por agredir a su madre durante visita en la cárcel

En la mañana de ayer, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, fue condenado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo Francisco Santa Cruz, alias "Pacheco", quien reconoció haber sido quien agredió a su madre dentro del Penal de Concepción del Uruguay, donde se encuentra alojado, el 18 de octubre de 2015, en ocasión de una visita.



Si bien en un principio se acusó al padre del joven quien también se encuentra cumpliendo una condena, de haber perpetrado el hecho, esto fue desmentido tiempo después por la víctima quien mencionó que en realidad había sido su hijo quien le había provocado las lesiones leves que había sufrido en el rostro, cuello y brazo derecho, en una discusión porque ella no tenía para darle un dinero que él le requería en esos momentos.



Ayer, el joven aceptó su responsabilidad en el hecho y se mantuvo de acuerdo con la pena impuesta, mientras el defensor no agregó nada a lo expuesto por el fiscal Mariano Budasoff, publicó La Calle.

Cabe señalar que Santa Cruz tiene una condena por otros hechos, pero la misma no está firme ya que fue recurrida en casación por su abogado el defensor particular, José Pedro Peluffo. La jueza Melisa Ríos dispuso la lectura de los fundamentos en cinco días.