Violento asalto a joven comerciante: Terminó hospitalizada tras brutal golpiza

Un violento asalto ocurrió minutos antes del mediodía en una despensa de Paraná y la propietaria del comercio debió ser hospitalizada, ya que los asaltantes,Los sujetos ingresaron y encontraron sola en el comercio a Andrea, la joven de 27 años quien es dueña junto a su novio y hace unos tres años que tienen el negocio en esa zona.Ella, les dijo que no tenía plata porque es lunes y no había vendido. Y por eso, uno que tenía un arma, empezó a golpearla y a maltratarla", dijo la mujer."Cuando se fueron pidió auxilio pero no podía comunicarse porque le habían robado el celular y un vecino llamó a la Policía. Le agradezco mucho a los vecinos que la ayudaron", dijo Nélida a Elonce TV y explicó que su hija fue llevada en ambulancia hacia el hospital, debido a los golpes que había recibido en el violento asalto.Tras ser atendida en el hospital San Martín de Paraná, la madre de la joven comerciante contó aEn referencia a la zona, Elonce TV consultó a Nélida sobre la seguridad y señaló que "es la primera vez que le pasa algo así y la violencia de los sujetos fue porque ella no tenía dinero", finalizó.