Imputaron por homicidio al sujeto que asesinó a una docente en Santa Fe

Se realizó este sábado en los tribunales de la provincia de Santa Fe la audiencia en la que se imputó a Juan Ramón Cano por el homicidio de la docente Vanesa Castillo cometido este jueves en Alto Verde.Asimismo, los fiscales Andrés Marchi, Mariela Jiménez y Alejandra del Río Ayala solicitaron la prisión preventiva para Cano, la que fue ordenada por la jueza Sandra Valenti.Concretamente, los delitos imputados a Cano son homicidio calificado por alevosía, por ensañamiento y por violencia de género (femicidio no íntimo); amenazas calificadas; agresión con toda arma; y atentado a la autoridad.Respecto de esto último, la fiscal Mariela Jiménez se refirió a un "femicidio no intimo", y explicó que "se le atribuye esta figura legal al delito ya que no existía una relación previa de pareja o de ex pareja, pero es una muerte que se da en un contexto de violencia de género".La sociedad de la vecina capital está conmocionada por el caso de este femicidio. El viernes al mediodía hubo una movilización desde la Fuente de la Cordialidad -en el acceso este a la ciudad de Santa Fe-, por el Puente Colgante, hasta la Casa del Maestro del gremio de Amsafé, ubicada sobre bulevar Gálvez al 950.La mayoría de los maestros vestían remeras negras y pancartas con frases como "Nos duele el guardapolvo", "Nos falta una seño" y "Justicia por Vanesa". Fue en reclamo del inmediato esclarecimiento del crimen y para que se brinden las garantías necesarias a los trabajadores que cumplen funciones tanto en Alto Verde como en otros barrios de la ciudad.Las compañeras de trabajo de Vanesa destacaron que estaba a punto de titularizar en su cargo y reclaman ahora que Educación efectivice la medida y le otorgue el beneficio a su hija. Así lo reclamó Alicia Fernández, invadida por la congoja durante el sepelio. "Vanesa estudiaba para ser profesora para devolver al barrio su saber", destacó, "por eso duele y entristece tanto".Para Fernández, el crimen de Vanesa "es un caso puntual, el problema no es el barrio. Nosotras transitamos todos los días y a las señoritas nadie nos falta el respeto y nos tratan de usted. Nosotras somos madrinas de muchos de los chicos del barrio", dijo, y agregó: "Alto Verde siente vergüenza por lo que ocurrió, es una nueva mancha negra, otra vez".Vanesa Soledad Castillo. 33 años. Madre de una niña de 11 años. Oriunda de Santa Rosa de Calchines. Maestra. Hizo sus primeras experiencias docentes en la escuela N° 6093 "Paraná Medio" de su localidad costera. Dejó un puñado de afectos. Hace tres años que se había trasladado a la escuela N° 533 "Victoriano Montes", de Alto Verde, en Santa Fe. Primero, con un reemplazo, luego fue interina. Estaba a punto de titularizar en el cargo. Además, Vanesa cursaba el segundo año del Profesorado en Historia en el Instituto Superior Nº 8 Almirante Guillermo Brown. El lunes tenía previsto rendir una materia.En el mediodía de ayer Vanesa salió de la escuela, subió a la moto que había comprado para llegar más rápido a su trabajo y fue asesinada por un cobarde que le asestó con saña al menos 10 puñaladas. Las circunstancias y el motivo son materia de investigación. En ese marco la policía detuvo a Juan Ramón "Chacho" Cano, de 30 años; un ex alumno de la escuela, que a su vez es un ex convicto con problemas de adicciones y con un frondoso prontuario. Había quedado en libertad en enero del año pasado tras cumplir una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual y tentativa de robo en la cárcel de Coronda. Desde entonces todo es congoja en Santa Fe. En todos los ámbitos y estamentos, desde el gobernador hasta el almacenero.