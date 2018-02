Los vecinos se mostraron indignados, porque, según comentaron a, hace unos años se registró en el mismo lugar, una situación de similares características. En esa ocasión afectó a una vivienda lindera a la que anoche, resultó afectada.Afortunadamente, no hubo lesionados ya que en ese momento, no circulaba ningún vehículo por el lugar.En el lugar donde ocurrió el hecho había niños jugando. "De milagro", no resultaron lesionados.La vivienda resultó en su frente, con importantes daños.