Caso de rugbier de Mendoza: Julieta Silva ya cumple la prisión en otro domicilio

La Justicia aceptó el cambio de domicilio pedido por Julieta Silva, la acusada por atropellar y matar al joven Leandro Fortunato a la salida del bar La Mona de San Rafael (Mendoza).



Silva había solicitado el cambio de domicilio "por una decisión personal", sostuvo su abogado Alejandro Cazabán.



De esta manera, la mudanza se concretó y la mujer ya no vivirá en la casa de su padre, sino que se encuentra en un departamento de calle San Lorenzo.



Con respecto a los rumores sobre posibles amenazas que hayan generado este pedido de cambio de domicilio, Cazabán los negó.



"Salvo una llamada telefónica amenazante que hubo el año pasado y el padre realizó la denuncia, no hubo ningún incidente", aclaró y luego agregó "es un pedido por cuestiones personales, no hay nada extraño ni ocurrió ningún incidente".