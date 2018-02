Barras de Patronato no irán a prisión por brutal agresión a menores en la cancha

Las condenas

, en los hechos de violencia ocurridos el 25 de noviembre de 2017, cuando agredieron en una de las tribunas del estadio, a chicos y adultos del club Deportivo y Social Strobel, durante un partido entre el Rojinegro y Unión de Santa Fe.Sin embargo, por el hecho,César Follonier, Claudio "Muñeco" Villagra y Exequiel Luna, acordaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional yEn tanto, Héctor Burgos, Jorge Luna y Gustavo Ríos, fueron sentenciados este viernes, a dos años y ocho meses de prisión en ejecución condicional yen que deben cumplir con la condena suscripta en el juicio abreviado, homologado este viernes en los Tribunales de Paraná.El fiscal que actuó en la causa,y prestaban conformidad con las penas impuestas, como también con las medidas de coerción y de inhabilitación pactadas".En referencia a las penas acordadas, el fiscal consideró que "es una sentencia que se logró a poco tiempo de producido el hecho. Son personas que no tenían antecedentes penales de ningún tipo y me parece razonable. Además, es una señal para que se entienda de que este tipo de hechos no pueden volver a suceder", resaltó.Todos los imputados deberán cumplir, por el término de dos años reglas de conducta tales como la fijación de domicilio dentro Paraná, que no podrán variar sin autorización judicial, tendrán prohibido acercarse a menos de 200 metros de las instalaciones del club Atlético Patronato y de los domicilios de los denunciantes, víctimas y testigos.Tampoco podrán realizar actos molestos o perturbadores, por sí o por intermedio de otras personas, por cualquier medio, contra los denunciantes, víctimas ni testigos y deberán realizar tareas no remuneradas a una entidad y un aporte o contribución al hospital de Niños de Paraná.Además, los barras condenados por agredir a menores en la cancha de Patronato, "deberán cumplir 96 horas globales de tareas comunitarias y las reglas de conducta, deberán cumplirlas por al menos dos años, y eLa diferenciación en el monto de las penas se debe a que la evidencia en poder de la Fiscalía, principalmente los videos y los reconocimientos de testigos, arrojaron que algunos de los imputados tuvieron una mayor participaciónEl lamentable episodio ocurrió en noviembre de 2017. Parte de la Barra Fuerte se cruzó de tribuna para golpear a padres y chicos de una escuelita de fútbol, que habían sido invitados por Patronato aEn esa ocasión, los menores portaban una bandera de dicho programa que coincidía con los colores del rival.En cuanto al resto de los involucrados en los hechos de violencia ocurridos en la tribuna Ayacucho del estadio de Patronato,. No obstante, la investigación no está cerrada porque se habla de que participaron unas 40 personas de los hechos y faltan varios por individualizar", aclaró.