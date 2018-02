Ataque a policías de Victoria: "Este tipo de inconvenientes son continuos"

Policiales Difunden video que muestra brutal agresión a policías en confuso episodio

A través de las redes sociales, circuló un video muestra cómo dos sujetos atacan a dos efectivos policiales en las calles de Victoria; los golpean y luego se dan a la fuga. Según se observa en las imágenes, uno de los policías alcanzó a sacar su cachiporra para repeler la agresión pero nada pudo hacer para detenerlos.que los hechos se registraron alrededor de las 7 de la mañana del martes 13, en momentos que se desarrollaban los festejos que organiza la comparsa "Terror do corso" una vez finalizados los corsos municipales en la zona de la costanera de la ciudad."Los motoristas acudieron al auxilio de dos chicas cuando estos malvivientes aprovecharon la situación y los atacaron; uno empujó al motociclista que se bajó de la moto y lo hizo trastabillar, mientras que el otro dejaba estacionada la moto para auxiliarlo, según se observa en las imágenes, viene otro sujeto y también le tira la moto", detalló el funcionario policial.De acuerdo a lo que confirmó Silva, los sujetos fueron identificados, tienen más de 20 años, y "no son conocidos en el ambiente policial". Las actuaciones continúan en manos de la Fiscalía de Victoria.Como consecuencia del ataque, afortunadamente, los policías no sufrieron lesiones; solo una de las moto-patrullas registró la rotura de un espejo retrovisor.En la oportunidad, el responsable de la jefatura policial de Victoria defendió el accionar de los efectivos, atento a las críticas que circularon en las redes sociales por la escasa resistencia que opusieron."Los hechos se registraron durante la desconcentración de los corsos oficiales, donde se apiñan unos siete mil jóvenes, en su mayoría alcoholizados, a los que hay que contener y controlar que lleguen a destino sin inconvenientes", explicó el comisario Silva."Es un trabajo extra que nos demanda alrededor de 26 horas, las que permanecemos sin dormir", se justificó el funcionario policial al confirmar que él también participó de los operativos que se realizaron durante el feriado de Carnaval en la ciudad de las Siete Colinas.Finalmente, el comisario apuntó: "Habría que estar en el momento porque fue todo muy rápido y este tipo de inconvenientes son continuos; es común que se den durante todos los fines de semana de Carnavales".