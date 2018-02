Piden prisión perpetua para el sujeto que asesinó a cuatro personas

Vivían en un clima de violencia

500 mensajes

La agresión homicida

Días de furia femicida

"Una tragedia sin precedentes en esta ciudad". Así describió el fiscal Fernando Lombardi la masacre perpetrada por Juan Pablo Ledesma, en la madrugada del 7 de noviembre de 2016 en Concepción del Uruguay.Desde ese momento, el imputado de asesinar a su esposa (de quien estaba separado), la pareja de ella y sus dos hijas, caminó hacia la prisión perpetua. Por eso, ayer, al finalizar el juicio, el fiscal pidió esa máxima pena por el cuádruple crimen.Se reanudó la audiencia del juicio por el cuádruple crimen perpetrado en la ciudad de Concepción del Uruguay en noviembre de 2016, con la presencia en la sala del único imputado del bárbaro hecho, Juan Pablo Ledesma. El tribunal escuchó ayer por la mañana los alegatos del fiscal de cámara, Fernando Lombardi y del defensor particular Mario Arcusin. Tras lo cual pasó a deliberar y el miércoles 21 adelantará la sentencia, publicóEl fiscal Lombardi realizó un extenso alegato en el que puso de relieve el clima de violencia que debía soportar a Johana Carranza, a manos de su marido Juan Pablo Ledesma. La mujer "era víctima de agresión física, sexual, psicológica y económica. Hubo acoso y humillación", dijo el fiscal.Según Lombardi también las niñas fueron víctimas de esta situación pues crecieron en ese contexto violento, discriminador, cerrado y patriarcal.Según el acusador, esta situación se mantuvo hasta 2016, cuando Johana decidió pedir ayuda ante los graves padecimientos que soportaba. En esa oportunidad Ledesma la tomó del cuello y le quedó un hematoma a causa de la presión en la región cervical además de otro en la rodilla izquierda, producto de una patada. En esa oportunidad ella huyó por la ventana y buscó contención en su familia. Desde allí Ledesma fue excluído del hogar y faltaban dos días para que la medida se extinguiera cuando cometió el tremendo hecho.Se supo a través del alegato que días antes Johana recibió 500 mensajes de Ledesma en su celular, en los que le pedía recomponer la situación y ponía en medio a las niñas. En todo momento ella mantuvo su negativa a regresar con él. El 31 de octubre por ejemplo, entre los numerosos mensajes él le dijo: "Haceme caso. Hay dos bebés. Las podemos salvar y a nuestro matrimonio también". Ella le contestó "No vengas, Juan. Yo te digo no, no más". "Este es Ledesma, no ese señor que está ahí con esa cara de no sé que?", manifestó el fiscal Lombardi, lo que provocó la objeción del defensor Arcusin quien dijo que ahí estaban para juzgar acciones no personalidades.Alegó el fiscal que, no solo Johana era acosada con una catarata de mensajes, Ledesma también le enviaba mensajes amenazantes a Peralta. Dijo que cuando Ledesma llegó esa noche, impuso su dominio físico y atacó. Forcejeó con Johana o la golpeó para entrar. Agredió primero a Peralta en el pecho, una de cuyas heridas le dañó profundamente el corazón y solo sobrevivió dos o tres segundos. Cuando las niñas y Johana salieron huyendo, ella ya tenía una herida en la cara. El tomó a las niñas y ella hizo lo único que puede hacer una madre: lo siguió otra vez al interior de la casa para proteger a sus hijas.Tras otras consideraciones, solicitó para el acusado la pena de Prisión perpetua que equivale en nuestro país a que recién cumplidos los 35 años podrá pedir seguir cumpliendo la pena en forma condicional.El defensor Arcusin por su parte alegó que no está probada la secuencia de los hechos con la certeza que requiere el pedido de prisión de la Fiscalía. Dijo que aquí la prisión perpetua equivale a la muerte civil y luego la muerte concreta, por la edad.Consideró que podría haber habido una sexta persona dentro de la casa a la que su defendido podría haber dejado ingresar. Adelantó que se reserva la posibilidad de recurrir en Casación y también solicitar el Recurso Extraordinario.Tras otras consideraciones solicitó la absolución de su cliente por el beneficio de la duda o en su defecto la atenuación por estado de Emoción Violenta. Coincidió con el fiscal en que Ledesma debe seguir detenido, pero por su propia seguridad.Además solicitó el traslado al penal de Gualeguay donde se encontraba antes, pues en la UP4 "corre riesgo su vida".Cedida la palabra al acusado este dijo: "No, no tengo nada que declarar". Tras lo cual se dio por cerrado el debate y el presidente del Tribunal anunció que el miércoles 21 se adelantará la sentencia.El fin de semana de esta masacre sucedieron otros femicidios en Entre Ríos, que conmocionaron no solo a la provincia sino también a todo el país. El sábado 5 de noviembre de ese año, el prefecto Orlando Ojeda asesinó a sus dos exparejas Lidia Milessi y Romina Ibarra. Aún debe ser juzgado. También ese día fue asesinada y descuartizada Jésica Do Santos en la zona de Bajada Grande. El caso está impune. El mismo domingo, Evangelina Moledo fue atacada a balazos por su expareja, y milagrosamente sobrevivió. Unos 10 días después, Miguel Cáceres asesinó a su pareja y madre de seis hijos, Ana Barbelli. El femicida también está a la espera de la prisión perpetua.