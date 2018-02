Abogado de Nahir: "Todo acusado de un delito tiene su derecho a la defensa"

Su trabajo

Tarea honorable

Hace unos días el abogado penalista José Ostolaza asumió la defensa de la joven Nahir Galarza, acusada de haber asesinado a Fernando Pastorizzo.Tras esa designación por parte de la familia de la joven, algunos medios periodísticos publicaron que el citado abogado ha defendido a narcotraficantes, tratantes de personas, estafadores y demás, como poniendo en tela de juicio su actuación profesional, punto de acusarlo de tener "un frondoso prontuario".Acerca de esas publicaciones,dialogó con el citado abogado, quien manifestó "la verdad no me doy por aludido en cuanto a lo que se dice. No me afecta lo que dice Crónica"."Estoy tranquilo. Toda persona acusada de un delito tiene que tener garantizado su derecho a la defensa y a una buena defensa. En mi trabajo no solo he defendido a acusados de los delitos nombrados en los medios. También he representado como querellante a familias de personas asesinadas o a víctimas de otros delitos, entre ellos el triste Caso Maidana, en el padre mató a sus mellicitas. A veces no he cobrado un peso por defender a alguien".Finalmente agradeció al Colegio de Abogados institución a la que pertenece desde hace 23 años y a todas las personas que se han mostrado solidarias con él ante esta situación donde su trabajo ha sido cuestionado por un medio nacional.El Colegio de Abogados de Entre Ríos- Sección Uruguay repudió y dio a conocer su malestar que generaron las diversas "expresiones peyorativas e inapropiadas con las que algunos medios de comunicación se refirieron al Colega matriculado de nuestra Sección Dr. José Esteban Ostolaza, en oportunidad de haber sido designado como abogado defensor de la joven Nahir Galarza en la ciudad de Gualeguaychú, a quien han calificado como abogado de "frondoso prontuario", o como "polémico abogado", entre otras, haciendo para ello alusión a las personas que habría defendido o los casos judiciales en los que habría participado"."Hemos de hacer saber que el ejercicio de la profesión de abogado en cualquiera de sus ramas, consiste justamente en asesorar y defender los derechos e intereses de las personas -terceros clientes-, para que ejerzan debidamente su legítimo y constitucional derecho de defensa, lo cual es una tarea honorable que no constituye ningún delito", señaló el colegio."Los abogados estudiamos para ello y constantemente procuramos capacitarnos y formarnos, adquiriendo experiencia de nuestro ejercicio profesional, lo cual nos permite poder brindar cada día, un mejor servicio a los justiciables y cumplir con ello nuestro compromiso profesional".