Lo balearon en la cara cuando caminaba junto a su hija en Concordia

El Subjefe de la Departamental de Policía, Enrique Querencio hizo un balance de cómo fue el fin de semana largo en la ciudad de Concordia.

Al respecto resaltó que "no tuvimos intervención en lo que sería parte de eventos", pero "anoche tuvimos a un baleado en jurisdicción de la comisaria séptima", dijo Diario Río Uruguay.

En este marco comentó que pasadas las 00.20 de este miércoles, en calle Crisóstomo Gómez y Cortada 56, un hombre de 32 años fue baleado por un grupo de jóvenes.



Querencio indicó que "el hombre baleado iba con su hija de 13 años, cuando un grupo de seis masculinos lo cruzan y uno de ellos saca un arma de fuego que impacta arriba del parpado izquierdo".

Subrayando que "luego de unas tomografías se constató que el plomo no ingresó a la zona craneana, por lo que no fue de gravedad".

Agregando más detalles, el SubJefe remarcó que "el problema sería de vieja data, ya que el agresor está identificado porque personas son vecinos", además "se está tramitando una posible detención".