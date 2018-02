Un activista LGTB denunció que lo amenazan desde hace meses

"Esto no empezó hace unos días con las amenazas de un revólver. Esto empezó hace más de un año", escribió el 6 de febrero el joven militante por los derechos de la diversidad sexual, y a partir de allí realizó una cronología de sucesos sobre agresiones de diferente grado.

Relató que estas acciones habían comenzado con insultos en sus actividades de militancia, luego agresiones físicas a la salida de un boliche y siguieron con amenazas en su casa, por lo que decidió realizar la primera denuncia en una comisaría. Luego, escribió, llegó una restricción domiciliaria para quienes identificó como sus agresores, Nahuel Cañete y Alejandro López, pero la violencia no cesó.



"Se realizaron a partir de ahí alrededor de 10 denuncias, en diferentes situaciones: acoso constante, amenazas al grupo familiar", detalló. "Esto no es vida, esto es un calvario. Lo último fue la amenaza de pistola", señaló y publicó la foto de otro joven que exhibe un arma de fuego y que según indicó, recibió también a través de Facebook. Sin obediencia Caraballo volvió a expresar su preocupación hace unos días "A raíz de las diferentes desobediencias judiciales" por parte de los agresores, y detalló: "No obedecieron ningún medida restrictiva, no dejaron de molestarme, no dejaron de atacar a mí familia, ni cumplieron con las medidas que se les dieron por el pago a fianza".

"Yo me animo a denunciar, a escracharlos y a contar la verdad, ojalá todos los chicos gays que fueron agredidos por estos tipos se animen a hablar. Espero que no sea demasiado tarde para nadie", afirmó. Insultos y amenazas El diálogo con El Diario, Caraballo recordó que en poco menos de un mes se va a cumplir un año desde el inicio de las agresiones, el 5 de marzo de 2017. "Empezaron con insultos vía redes sociales por mis actividades en la comunidad, yo soy activista LGBT y a raíz de mis denuncias por tener miedo, terminaron en golpes y amenazas agravadas con armas de fuego, que no dejaron de cesar a pesar de las perimetrales", expresó.

"El último hecho fue el arma de fuego, a raíz de que me llega la citación para la probation" para el 27 de marzo, detalló. "A ellos también les llega y me mandan una amenaza por facebook, diciéndome que no la iban a realizar", afirmó. Más de 10 denuncias "Las denuncias están hechas y están en manos de la Fiscal Ana María Presas, con la que no estoy conforme. Tengo más de 10 denuncias. Tuve dos clases de perimetrales: la domiciliaria y ahora no pueden tener ni comunicación conmigo. Cada amenaza que sigo recibiendo de ellos es una ruptura de la perimetral y sin embargo nunca se les impuso otra medida", cuestionó. "Teniendo un historial de desobediencia judicial y que la fiscal esté al tanto de esto, creo que a esta altura y con una amenaza de fuego esa probation se tendría que romper y realizar un juicio", sostuvo. Repudio a los ataques Desde la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista Departamental Paraná emitieron un comunicado en el que repudiaron "los sucesivos ataques violentos homofóbicos que ha sufrido nuestro compañero de lucha, Franco Caraballo de la localidad de Concepción del Uruguay".

En el texto repudiaron el "padecimiento" que sufre y que afecta no sólo al militante sino también a familiares y amigos.



"Condenamos de manera absoluta estas conductas violentas que han comenzado de manera verbal y han llegado al plano físico. No pensamos contribuir al silencio o a la inactividad frente a estos atropellos. Entendemos que la no continuidad de políticas públicas en defensa de los derechos de nuestra comunidad se ven afectadas a causa del vaciamiento nacional en ese sentido, como la no continuidad y amplitud de leyes ya adquiridas, recayendo las consecuencias en los más vulnerables y desprotegidos de la sociedad", afirmaron. "Nuestra lucha es precisamente construir una sociedad mas inclusiva como diversa, y eso implica dejar de naturalizar hechos aberrantes y discriminatorios como estos, para cualquier integrante de la comunidad Lgbtiq+, en cualquier rincón de nuestra provincia y de nuestro país". Conductas discriminatorias En el mismo sentido, desde la liga LGBTIQ+ de las Provincias expresaron un "enérgico repudio a las conductas discriminatorias internalizada, violentas y estigmatizantes".

"Como si fuera poco, uno de los victimarios tiene la impunidad de creerse por sobre las leyes y ha lanzado una amenaza portando una arma, a través de una red social, afirmando que no tendrán efecto las sanciones que se le apliquen conforme a sus conductas", resaltaron. "Queremos dejar en claro este caso de violencia no puede reducirse o caratularse simplemente como un mero problema entre dos personas, dado que las características de los hechos y denuncias describen lo que constituyen sucesivos ataques homofóbicos.

Estas conductas hablan de lo mucho que nos falta por madurar como sociedad a nivel cultural, y tiene que ver claramente con la no continuidad de las políticas públicas en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+", advirtieron.