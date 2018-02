Los accidentes complicaron el regreso por el corredor del Río Uruguay

Culminó el fin de semana largo y el éxodo turístico rumbo a Buenos Aires, por el Corredor del Río Uruguay, se vio seriamente complicado por los accidentes o incidentes viales.Se registraron varios choques de diferentes características y consecuencias, que generaron congestionamientos y demoras a los viajeros.Uno de los incidentes ocurrió en la zona de Termas de Concepción del Uruguay, donde colisionaron automóviles, aparentemente ocurrido por la lenta circulación y complicación a causa del vuelco de un acoplado pollero que perdió parte de la carga. No hubo que lamentar personas lesionadas.Otros accidentes ocurrieron a lo largo del día martes en la zona sur entrerriana, entre Perdices y Brazo Largo, donde hubo que asistir a los protagonistas que en algunos casos presentaban heridas de diferente consideración.Un motociclista resultó lesionado a la altura del kilómetro 140 de la ruta Nacional 12, alrededor de las 11:30 y fue asistido por Bomberos Voluntarios de Ceibas.Momentos más tarde, se registró el incendio de un automóvil Renault Sandero, a la altura del kilómetro 129 de la misma ruta, lo que generó inconvenientes en el tránsito vehicular, pero que no causó lesiones.Ya en horas de la tarde, alrededor de las 13:30, a la altura del kilómetro 152 de la misma ruta y también en dirección a Buenos Aires, se produjo un triple choque, que afortunadamente no causó víctimas y solo hubo daños materiales.Ya cerca de las 15:30, se registró otro incidente vial a la altura del kilómetro 127, siendo el mismo un choque en cadena, generando nuevos trastornos, pero no lesionados.Alrededor de las 18 horas, en el kilómetro 28 de la Autovía Artigas (ex ruta14), ocurrió un nuevo accidente, protagonizado por una Renault Kangoo que terminó volcando; como consecuencia del mismo, hubo personas lesionadas y nuevas complicaciones para la circulación mientras trabajaban los peritos policiales y asistencia médica.Promediando las 17 horas, un choque (esta vez en el kilómetro 29 de la ruta 14), causó importantes daños y personas lesionadas, por lo que se debió montar un operativo de control para evitar nuevos incidentes, publicó