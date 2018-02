Apelarán los argumentos de la jueza que negó la prisión domiciliaria a Nahir

Aquí el Fiscal machista concebido dentro de un vientre retrógrado patriarcal. Sergio Rondoni Caffa:"Vas a tener que estudiar la Violencia de Género ejercida contra Nahir (19),desde el 28 de junio de 2015 (Amnesty Internacional, CELS, CIDH, Human Richts Warch,y otros te observan). pic.twitter.com/x7mqSXRcpA — jorge zonzini (@JorgeZonzini) 12 de febrero de 2018

Luego de que se conociera la incorporación de un abogado más a la defensa de Nahir Galarza para delinear una estrategia de cara a la elevación del juicio oral que podría ser en marzo, el sitioadelantó que este miércoles, se presentará la apelación a Casación Penal de Paraná de rechazo de la prisión domiciliaria y los argumentos que esgrimió la jueza Angélica Pivas al asegurar que le negaba la domiciliaria porque "así como ya pudo haber asesinado, podría entorpecer la causa o aún es más, asesinar a los testigos"."Es positivo para nosotros que la opinión pública ahora pueda apreciar la lapidación a la que someten a Nahir y cómo se mancillan todos los derechos de una joven de 19 años de edad", agregó."Sos una zorra", "Resultaste ser una desesperada y una mentirosa", "Después me arrepiento de todo" y "Mirá que no vamos a estar juntos por eso. Cortala te amo mucho", son algunos de los mensajes que Fernando Pastorizzo le escribió a Nahir en las redes sociales. Se trata de pruebas que recolectó la defensa pero según se había informado oportunamente, no iban a ser incorporados a la causa.Esta serie de mensajes, además de los de los teléfonos celulares, son las pruebas que tiene la defensa para demostrar que Nahir fue, durante los años de noviazgo, víctima de violencia de género. Es por eso que uno de los pedidos principales que hacen los abogados son las pericias psicológicas a Nahir para confirmarlo.