Detuvieron al sujeto que robó una tienda y fue escrachado en las redes

Detuvieron al sujeto que, en octubre del año pasado, había ingresado a robar a la tienda ubicada en calle Álvarez Condarco al 2000 de la ciudad de Paraná. Fue durante un operativo policial realizado en la localidad de San Benito.El delincuente había ingresado a robar, con un casco de moto colocado sobre su cabeza, y a punta de pistola redujo a las empleadas para alzarse con la recaudación. Pero quedó "escrachado" en las cámaras de seguridad.En las imágenes podía observarse, cómo el malviviente sacó un arma de fuego de entre sus ropas, y tomó por el cuello a una de las trabajadoras; luego de exigirles la recaudación del día, logró darse a la fuga.Según había comentado la dueña del comercio a, este sujeto iba con intenciones de comprar un regalo, y luego sacó el arma, la cual se supo después, era de juguete.Cansadas de ser blanco de los malvivientes, se recordará que en mayo de 2017 también habían difundido el accionar de las mecheras que quedaron registradas en las cámaras de seguridad, en aquella oportunidad volvieron a dar a conocer las imágenes del asalto.De acuerdo a lo que pudo conocer, las comerciantes radicaron la denuncia en comisaría sexta y la prueba clave para dar con el malviviente fue el secuestro de la motocicleta en la que se trasladaba.Es que cuando el hermano de la propietaria del local advirtió el asalto, pretendió aprehenderlo e incluso llegó a golpearlo, pero el sujeto se dio a la fuga. Una de las jóvenes que se encontraba en el lugar, le pateó la moto para que no pudiera huir.Sin embargo, el malviviente logró su cometido y escapó corriendo. La moto que dejó abandonada sería de esta persona ya que no cuenta con pedido de secuestro por robo, según informaron fuentes policiales.Luego de una serie de tareas investigativas, personal de la División Robos y Hurtos constató que este sujeto se había trasladado hasta la vecina localidad de San Benito, hasta tanto "se enfríen las cosas".Fue por eso que los investigadores solicitaron a la fiscalía interviniente una orden de allanamiento para el domicilio de la madre del malviviente, pero no pudieron localizarlo.Finalmente, lograron hallarlo en calle Roca antes de su similar Uruguay, donde fue aprehendido y trasladado a Alcaidía de Tribunales donde quedó a disposición de la Justicia.