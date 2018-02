Adolescente intoxicada en boliche: Buscan establecer qué fue lo que consumió

Sobre la competencia judicial

Responsabilidad del boliche

internada en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Modelo,que el sábado a la madrugada sufrió unaa causa de haber ingerido alcohol y -aparentemente- drogas sintéticas, quien ordenó a personal policial varias medidas para tratar de aclarar el suceso.En primer término, el fiscal solicitó a los investigadores tratar de obtener las imágenes de las cámaras de seguridad interna del boliche ubicado en la zona de Puerto Nuevo, como del sistema de videovigilancia del 911.El problema que surgió, es queEn tanto,. Se encuentra internada en la Clínica Modelo en Terapia siendo asistida por un tratamiento de desintoxicación alcohólico y de drogas.El fiscal espera en las próximas horas el informe toxicológico para. Siempre partiendo de los dichos de los familiares, están convencidos que le dieron sustancias sintéticas que le hicieron perder el conocimiento.Por otra parte, el fiscal esperará laen la peña de los colegios secundarios de Paraná.Tambiénen cuestión para que hagan su descargo, o bien tengan que enfrentar las posibles responsabilidades, en caso de acreditarse las sospechas.Si se llegara a confirmar en un todo lo denunciado por los padres de la menor internada en el nosocomio privado, se estaría ante una, que establece la actual normativa, ser investigada por la Justicia Federal de Paraná. En ese caso, sería un hecho, que el fiscal Ramírez Montrull se declare incompetente y envíe el expediente al juez federal Leandro Ríos.Una de lasde los colegios en el boliche de calle Liniers, muy molesta y preocupada por lo sucedido, indicó: "Por lo que me dijo mi hija, que es amiga de la chica que se encuentra en Terapia,"Ella me aseguró que a la chica descompuesta como a cinco adolescentes más,. Estaban tomando de modo controlado, sin hacer mezcla, y no habían consumido tanto alcohol, para descomponerse de la manera en que lo hicieron", relató la mujer. "Incluso", agregó.Sobre lo que las pudo afectar, insistió: "Las chicas indican queo como dicen ellos,Finalmente, la mujer indicó: "Mi hija y el resto de las amigas están muy afectadas por todo esto, y esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias con la investigación".