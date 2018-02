Tres abogados para defender a Nahir Galarza: Estudian cómo será su estrategia

Perfil de José Ostolaza

Abogado de la banda

Los padres de Nahir Galarza, la adolescente acusada de asesinar a su exnovio, decidieron apartar al abogado Víctor Rebossio por no mantener una estrategia y en su lugar designaron a los letrados José Ostolaza y Pablo Sotelo, quienes estudiarán cómo continuar la defensa de la detenida."Estamos estudiando mucho la causa y las alternativas, no podría decir que vamos a continuar con la misma estrategia o la vamos a cambiar porque es una causa que tuvo mucha repercusión mediática y preferimos esperar", explicó Sotelo.En declaraciones al diario, de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, el flamante abogado remarcó que el lineamiento que plantee lo van a "seguir y mantener" a lo largo del proceso judicial que enfrenta la joven detenida en el marco de la causa que investiga la muerte de Fernando Pastorizzo el pasado 29 de diciembre.El cambio de los abogados defensores se justificó en el descontento de los padres de Nahir, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, con la actuación de Rebossio, a quien le criticaban que no tuviera una estrategia definida.Ostolaza y Sotelo poseen un estudio jurídico dedicado exclusivamente a casos del fuero penal en el vecino municipio de Concepción del Uruguay.El pasado jueves los flamantes letrados habían visitado a Nahir Galarza en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú, en donde se encuentra detenida.Asimismo, el abogado Horacio Dargainz fue ratificado por los padres de la joven, que ahora cuenta con tres letrados para hacerse cargo de su defensa.El crimen de Fernando Pastorizzo ocurrió 29 de diciembre alrededor de las 5 de la madrugada y Nahir Galarza confesó más tarde haber sido la autora de los disparos salidos del arma reglamentaria de su padre policía.Se trata del nuevo representante de Nahir en la causa Pastorizzo. Es un experto penalista de perfil bajo; evita hablar con la prensa a pesar de llevar adelante casos de relevancia y trascendencia en los medios de comunicación.En 2014 defendió judicialmente a un hombre acusado de "traficar chinos". El imputado viajaba junto a tres personas de origen oriental, dos de ellas menores de edad, cuando fue interceptado mientras se dirigía desde San Pablo hacia Capital Federal.En 2016 representó a una pareja de Basavilbaso que fue sentenciada por una maniobra ilícita para quedarse con un bebé.Ostolaza también fue el abogado que consiguió que a un imputado de abuso sexual con acceso carnal, le otorguen la prisión domiciliaria mientras se lo monitoreaba a través de la primera tobillera electrónica instrumentada en Entre Ríos. Este beneficio le fue concedido hasta la llegada del juicio.También representó junto a dos colegas, a los 15 imputados de formar parte de una organización llamada "la banda narco del gordo Nico". Se trata un grupo de hombres, entre ellos penitenciarios y policías, que formaban parte de una organización delictiva que vendía estupefacientes a gran escala en Paraná. Finalmente fueron condenados 11 de los 15, pero sólo a multas económicas; no a prisión, publicóAdemás, ha intervenido en la defensa de denunciados por estafas reiteradas en Concepción del Uruguay, violencia de género y una de las más resonantes es la causa de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), donde se investiga una defraudación al fisco por 45 millones de pesos: Sería "el más grande de la historia de Entre Ríos" según los denunciantes. Actualmente hay 128 imputados y procesados.Ostolaza presenta un extenso currículum y una importante experiencia en lo penal, pero con un perfil rotundamente diferente al que había adoptado la familia Galarza en primera instancia.Hoy, los Galarza toman otra estrategia y otro perfil, y comienza una nueva etapa en el caso que investiga la muerte de Fernando Pastorizzo.