Imputan a empresario en el caso de la médica que murió en parapente

La justicia resolvió imputar a Sergio Bujazha, manager y titular de la empresa de parapente Loma Bola, como "coautor" de la muerte de Natalia Vargas, la joven médica quien murió el 29 de diciembre al desprenderse del arnés en pleno vuelo.Según fuentes judiciales, la fiscal María del Carmen Reuter imputó a Bujazha como coautor de la muerte de Natalia Vargas ya que "se considera que no hizo nada para controlar que no sucediera la tragedia".Vargas, una médica tucumana quien desde hace tres años vivía en Alemania, murió al caer desde unos 120 metros de altura durante un vuelo.Télam se comunicó hoy con Bujazha y su abogado respecto a la imputación, pero ninguno quiso hacer declaraciones. También se negaron a hablar representantes de la empresa de parapente Loma Bola, que permanece cerrada desde el 5 de enero por decreto del gobierno de Tucumán.El pasado 30 de enero, la justicia ordenó detener al instructor Ariel Salazar, acusado por homicidio culposo, por haber entorpecido la investigación.Aunque el delito es excarcelable, la justicia lo acusa de ocultar las imágenes del hecho que filmó con una cámara y de no haber informado su verdadero domicilio. Bujazha fue notificado ayer de su imputación, cuando se presentó a prestar declaración ante la fiscal.En tanto, Carlos Picón, defensor de Bujazha, indicó que su defendido "no pudo hacer nada porque él había despegado antes que Salazar. También dio varias explicaciones sobre cómo es el deporte y cuáles son las medidas de seguridad que normalmente se toman".Según trascendió, Bujazha habría declarado que Salazar contaba con uno de "los mejores instrumentos de seguridad", pero que "habría cometido un grave error al no haber revisado que esté bien colocado".En un comunicado difundido el 4 de enero, la empresa optó por cargar la responsabilidad sobre el instructor.

Aunque Bola Loma ya no puede operar, en su página se van acumulando los mensajes que deja la gente, en su mayoría acusándolos por la muerte de la joven.Como consecuencia del accidente y al cumplirse una semana de la muerte de la médica, el pasado 5 de enero, el vicegobernador de Tucumán a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto que suspende en la provincia la actividad de vuelo libre, incluido parapente, "hasta que se garantice la seguridad de pasajeros e instructores".Vargas, de 28 años, había nacido en la ciudad tucumana de Concepción y hacía tres años que vivía en Alemania, donde realizaba una residencia médica. El viernes del accidente, había ido por la tarde junto a un grupo de amigos a volar en parapente en el cerro San Javier.El cuerpo de la médica fue encontrado alrededor de las 20, cuatro horas después del accidente, a 200 metros de la pista de despegue que se localiza en Loma Bola, en el cerro San Javier, 6,7 kilómetros al oeste de la capital tucumana.