"Pido que se haga justicia", imploró la esposa de policía baleado

Gabriela, la esposa del cabo Martín López que fuera baleado por cazadores furtivos en campos de Santa Elena, anteimploró por Justicia y exigió que el caso no quede impune."Él está bien gracias a Dios., eso es muy bueno", valoró la mujer respecto del parte médico brindado en la madrugada de este sábado.De acuerdo a lo que remarcó, su esposoque le realizaron habida cuenta de la importante pérdida de sangre que registró el hombre producto de los disparos que recibió a la altura del abdomen y que le ocasionaronEl cabo López resultó baleado en la tarde de este jueves en la zona rural sur de Santa Elena, más precisamente en cercanías al Club de Golf, en campos de la estancia El Peruano., pero hasta el momento. Solo se sabe que el caso está en manos del"Encontraron un arma y están buscando la otra", acotó al respecto la esposa del cabo baleado, al tiempo que dijo desconocer los nombres de los aprehendidos por el hecho."Pido que se haga justicia y que no quede en la nada, que no los dejen libres porque", imploró la mujer ante, remarcó.Finalmente, la mujer agradeció a la fuerza policial y a vecinos de Paraná y Santa Elena que se han acercado a brindar apoyo y contención ante el difícil trance.