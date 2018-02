Atacaron a piedrazos a un colectivo que viajaba desde Santa Fe a Paraná

este viernes a la tarde por habitantes de La Guardia, en Santa Fe. El hecho ocurrió en la ruta 168 y por el incidentedel transporte que iba completo de pasajeros.Una de las pasajeras que se trasladaban desde Santa Fe a Paraná, informó que cerca de las 15 el colectivo había ingresado a La Guardia "cuando imprevistamente"."Observamos que el chofer aceleró la marcha, no paró y al llegar al puesto de Gendarmería dio aviso del incidente que no son aislados. Siempre pasa y en distintos horarios,", explicó Gabriela.La mujer que viaja todos los días a trabajar a Santa Fe, dio cuenta que "por el estallido de los dos vidrios laterales de los primeros asientos, es que. En el susto hubo una situación tensa, incluso en el asiento posteriorEl chofer les dijo a los pasajeros que "en ese sector de la ruta extreman las medidas de seguridad, y si sienten cascotazos, piedrazos o gomerazos,Por el contrario, la premisa es llegar hasta el puesto de Gedarmería a pedir auxilio"."A los pasajerospor un doble efecto, primero evitar que la piedra siga y quede embolsada, y el restante no vuelen los vidrios y astillas", sintetizó la pasajera.Los daños en los vidrios fueron importantes, por lo queAl llegar a la terminal, aguardaba al micro un inspector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y un policía que formalizaron oficialmente la denuncia por el nuevo ataque que sufre una unidad.

En ese sector de la 168, también se han denunciado los constantes ataques a autos y camionetas bajo la modalidad de miguelitos desparramados en las cinta asfáltica. Lo que se busca en este caso, es que el vehículo pare, y de ese manera avanzar con un asalto.En los colectivos, se cree que los ataques son efectuados por adolescentes o mejores que a modo de diversión arrojan piedras a los micros con pasajeros.