ONG representará en un juicio a un caballo que fue asesinado a martillazos

Foto: Ilustrativa

El animal, llamado "Shrek", fue torturado y luego golpeado hasta su muerte por cuatro hombres, en un hecho ocurrido en las afueras de la capital fueguina y que luego generó una gran repercusión pública porque los responsables filmaron el episodio y el video se viralizó a través de las redes sociales.



La Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) intentó en dos oportunidades constituirse como querellante del caso, alegando la representación del caballo, pero la jueza de primera instancia María Cristina Barrionuevo le denegó el pedido.



AFADA es la misma entidad que intervino para salvaguardar la salud de la orangutana "Sandra", en Buenos Aires y del chimpancé "Cecilia" en Mendoza, y que participó del rescate de nueve tigres del Circo Veracruz, en Chaco, a fines del año 2015, entre otras causas por maltrato animal.

En un fallo del 7 de febrero y que trascendió hoy, la Cámara de Apelaciones de la provincia resolvió la nulidad de la última resolución de Barrionuevo, atendiendo a los planteos de la ONG.



Además, los jueces Julián De Martino y Walter Tabarez Guerrero determinaron el apartamiento de la jueza de la instancia inferior.

"Hoy es un día maravilloso para la defensa del derecho animal y para todos aquellos que trabajamos en esta batalla diaria", afirmó la representante legal de AFADA en la ciudad, Griselda Engelhard, en diálogo con Télam.



Según la abogada, el pronunciamiento de la Cámara implica que "vamos a ser considerados como querellantes en poco tiempo, y lo más importante es que logramos apartar a la jueza Barrionuevo con quien teníamos profundas diferencias por su falta de ajuste a los parámetros que ya había indicado la misma Cámara de Apelaciones en un fallo anterior", señaló Engelhard.



También sostuvo que "hemos transitado un largo camino en la defensa de los derechos de Shrek y esta sentencia nos acerca más a nuestros objetivos y a la justicia en el caso".



La jueza Barrionuevo logró identificar a cuatro personas vinculadas con la muerte del caballo de 12 años: Matías Rolando Domínguez, Cristian Gustavo Acosta, Arturo Segundo Andrade Gutiérrez y Claudia Andrea Lezcano.



Todos ellos fueron procesados por el delito de "abigeato agravado" y por infracción a la ley 14.346 que pena el trato cruel a los animales.

Pero la jueza no le permitió a la ONG que preside Pablo Buompadre constituirse como parte querellante, con el argumento de que "no es la persona particularmente ofendida por el delito", ni tampoco el caballo es un "incapaz" que necesite de representación.



La Cámara de Apelaciones recordó en su actual resolución que el 29 de agosto del año pasado ya había anulado una decisión anterior de la jueza Barrionuevo por "arbitraria" al entender que no estaba fundamentada la negativa a AFADA.



Télam.