Armas judicializadas: Confirman la prisión preventiva para el perito del STJ

El juicio

El experito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Antonio Vitali continuará detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta el 8 de marzo. En esa jornada se cumplirán los 45 días de arresto preventivo que se le dictó al exfuncionario el 22 de enero.La Cámara de Casación Penal integrada por Marcela Badano, Marcela Davitte y Pablo Vírgala rechazó el planteo de la defensa que pidió la nulidad de la resolución dictada por el vocal de feria del STJ, Bernardo Salduna, quien le prorrogó la preventiva por 45 días tras haberse vencido la que fuera confirmada en noviembre de 2017.Los defensores del ex comisario reclamaron la libertad lisa y llana o que sea morigerada la medida. El fiscal Ignacio Aramberry rechazó el planteo y solicitó que continúe alojado en la cárcel de Paraná porque el imputado violó la medidas de restricción y por haber amenazado a una mujer.Vitali tiene causas penales por la supuesta venta de armas judicializadas que estaban a su custodia en el depósito del Poder Judicial y por violencia de género.Vitali gozaba de la libertad, pero no cumplió. Según Fiscalía amenazó a una mujer policía y le encontraron un arma de guerra, sin documentación pertinente, y con la numeración limada, publicóVitali violó la prohibición que tenía de estar en un lugar en las que existan armas de fuego, o donde haya personas con armas. También indicó que incumplió la restricción de acercarse a una testigo de la causa. Por ello, planteó que existían riesgos procesales, como el de garantizar que la testigo llegue al debate oral y público sin presión de algún tipo.Es muy probable que en abril o mayo se realice el debate oral y público en el que se ventile la investigación al perito balístico Antonio Vitali, acusado de presunto Peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados reiterados, por la sustracción de armas y municiones que se encontraban en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del Edificio de Tribunales de Paraná; y por otros hechos posteriores calificados como presuntos delitos de Amenazas perpetradas en un contexto de violencia de género y Tenencia ilegítima de arma de guerra y peculado en concurso ideal con elementos custodiados. Hubo intentos de negociación de juicio abreviado pero no llegaron a buen puerto.El exfuncionario público afronta un pedido de condena superior a los 10 años, según dejó transcender Fiscalía.