Tres muertos al chocar un camión y una 4x4 en la Ruta Nacional 34

Tres personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida y dos resultaron heridas un choque entre una camioneta y un camión en el cruce de las ruta nacional 34 y provincial 65, a la altura de la ciudad de San Genaro, a unos 80 kilómetros al norte de Rosario.Según indicaron a La Capital desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad, una de las víctimas falleció en el acto y las otras dos, un hombre y un menor de edad, dejaron de existir apenas minutos más tarde.El choque se produjo entre una camioneta Toyota Hilux en el que viajaban cinco personas, tres mayores y dos menores, y hasta el momento no trascendió la identidad de las víctimas. Como consecuencai del impacto murieron dos hombres y un nene cuya edad no trascendió. Las heridas son una mujer y una nena.El tránsito en ese sector de la ruta 34 estaba interrumpido ya que los vehículos continuaban sobre la calzada y los expertos se encontraban realizando las pericias correspondientes en el lugar.Desde Seguridad Vial indicaron que el tránsito era desviado en la intersección de la Ruta 91 y 34, en el acceso a Totoras, hacia la autopista Rosario Santa Fe. No hay certezas de cuando se liberará la calzada.