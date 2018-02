Investigan supuesta evasión millonaria y venta ilegal de medicamentos en Paraná

Movimientos millonarios

Las joyas de la abuela

Para contar dinero

Una droguería sin registro

Más dudas que certezas

"Está todo bien"

El juzgado Federal de Paraná ordenó este jueves una serie de allanamientos en tres propiedades de Paraná, que estarían ligados a la familia de una exconcejal de la capital entrerriana, Adriana Torner. Se investigaría una causa por supuesta millonaria evasión fiscal.En los procedimientos ejecutados por inspectores de la Administración Federal de Ingresos Brutos (Afip) y de Gendarmería, se incautaron cerca de 10 millones de pesos en efectivo, 120.000 dólares, y quedó a disposición del Ministerio de Salud un depósito lleno de medicamentos de venta libre, publicóLos allanamientos de ayer se ejecutaron en las propiedades de la familia Torner. En la casa de la exconcejal, como en la de su padre y hermano.Todo se inició con el monitoreo de la Afip, sobre el comportamiento fiscal y financiero de Marcos Benito Torner, una persona que no registra actividad comercial, pero -según se informó adesde el palacio de tribunales de la Justicia Federal- llamó la atención movimiento millonario de dinero en efectivo que tenía.El estado de sospecha del organismo fiscal aumentó cuando se detectó que ese efectivo no estaba bancarizado, por lo que era una gran incógnita de dónde prevenía y en carácter de qué poseía tales montos.Con otra serie de aportes, es que se reclamó el allanamiento en la casa del padre de los Torner, Arón, y en otras propiedades de calle Feliciano y 9 de Julio. En la mañana de este jueves, se autorizaron las requisas encabezadas por personal de la AFIP, asistidos por Gendarmería Nacional.Al finalizar la jornada, hubo importantes novedades, como también secuestro de dinero en efectivo, documentación y la localización de un depósito lleno de medicamentos de venta libre y de dudosa comercialización.El procedimiento de Gendarmería y la Afip chocó varias veces con el desconocimiento judicial de los padres de la exconcejal. En la primera inspección y control de la documentación se apuntaló la sospecha de la evasión fiscal millonaria.En un par de cajas se inició la requisa y, al hacer la apertura se encontraron numerosos fajos de dinero cuidadosamente acomodados.Varias cajas, finalmente fueron requisadas, y en todas se caían los sobres llenos de billetes de moneda nacional. Incluso, en otros lugares de la casa, se ubicaron en otros armarios bolsas con dólares.Con la autorización de la Justicia, en esa casa, se inició el conteo del dinero bajo la sospecha penal de que hubo un incremento patrimonial no declarado. Es así que si inició el conteo de todo el efectivo, y el trámite llevó más tiempo del pensado.Los inspectores de la Afip trasladaron una máquina de contar dinero, pero frente a la gran cantidad de billetes, se debió solicitar otra al juzgado federal de Paraná.El procedimiento burocrático de contar el dinero, estableció que había cerca de 10 millones de pesos en efectivo en billetes de distinta denominación de la moneda nacional. Además, se contabilizaron 120.000 dólares estadounidenses.Todo el dinero quedó secuestrado y derivado a la Justicia para que quede resguardado en los tribunales, hasta tanto la familia Torner pueda justificar de dónde sacó tanta plata.Otro punto que llamó la atención y sorprendió a las autoridades que encabezaron el allanamiento simultáneo, fue la localización de un depósito lleno de medicamentos -aparentemente- de venta libre.Como los integrantes de la familia no pudieron explicar el carácter de ese acopio de numerosos bultos llenos de Actron, aspirinas de todo tipo y otros medicamentos, es que se solicitó la colaboración del Ministerio de Salud de la provincia para que inspeccionara los remedios y analizara la situación comercial y administrativa de los mismos.Eran numerosos bultos, por lo que se dispuso transitoriamente desde el organismo de salud provincial, la prohibición de venta y o compra de los medicamentos hasta tanto se establezca el origen y si se está o no ante una posible comercialización ilegal de remedios que violaría no solo la ley penal tributaria, sino la legislación de La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).Este viernes le llegarán al juez federal Leandro Ríos, los informes de las autoridades de la Afip, como también, las cajas llenas de dinero secuestradas en las casas de los Torner. Además, se le abrió la causa por una millonaria evasión fiscal y el incremento patrimonial. Quedando pendiente el análisis del organismo de contralor sanitario sobre la posible existencia de una droguería y la forma en que comercializaba medicamentos, pero sin bancarizar el dinero o registrar las operaciones de compra y venta de remedios.se contactó telefónicamente con la exconcejal Adriana Torner. La mujer no ocultó su malestar por el allanamiento y de modo breve dijo: "Está todo bien, no hay problemas, esto se va a aclarar". Si bien dejó entrever que habría "una manito negra en todo esto", la también docente, dijo que en otro momento iban a hacer las aclaraciones necesarios por lo que se disculpó y cortó la comunicación.