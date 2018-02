Simuló ayudar a un jugador de "Los Murciélagos" y le robó la plata del alquiler

Una persona simuló ayudar a cruzar la calle a Nicolás Véliz, jugador de "Los Murciélagos", y le robó 7 mil pesos con los que iba a pagar el alquiler de su casa.

El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de las calles Obispo Trejo y Francisco de Laprida, en barrio Nueva Córdoba, según informa Cadena 3.



El jugador, aún sin poder creer lo que le pasó, comentó que iba "camino a la inmobiliaria, eran dos cuadras, y en ese tramo una persona que me ayudaba me sacó la plata del bolsillo".

"Caminaba por la vereda y sentí que venía alguien, la esquivé y ahí me ayudó y en ese momento me sacó la plata del bolsillo", contó.

Luego del robo se acercaron dos personas y llamaron a la Policía. Sin embargo, nada se sabe del ladrón.