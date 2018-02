Causa Gill: En el cuarto día de excavaciones, hallaron más huesos

Desde las 8.30 del lunes, comenzaron los trabajos de exploración y excavaciones en dos puntos de la estancia la Candelaria a fin de tratar de aclarar qué pasó con los integrantes de la familia Gill desaparecida el 13 de enero de 2002."Esta es la medida que hemos dispuesto en función de haber entrevistado a una persona que nos señaló dos puntos determinados dentro del predio. El primero es un pozo de agua y el segundo es un punto sobre el arroyo. Es un lugar que entendemos que no ha sido rastrillado antes", indicó el juez de transición y garantía de Nogoyá, Gustavo Acosta.que se analizará para saber primero, si corresponde a una persona o a un animal, y luego si se avanza, verificar de quién podría ser.Luego,. "Se encontraron unos restos pero no sabemos bien si son de ellos o no", confirmó la suegra de José "Mencho" Gill, María Delia, en diálogo con. Como finalmente no llovió, los trabajos se llevaron a cabo con normalidad.En ese sentido, los investigadores se mostraron cautos y esperan los resultados de las pericias.", indicó Acosta. Enseguida dijo que "una vez agotada esta medida, seguiremos con otras que probablemente tengan que ver con otros datos respecto del predio, para continuar con el trabajo", indicó el juez aEl caso de a desaparición fue denunciado por la madre de Norma Margarita Gallego, esposa de Gil, a través de su abogado Mariano Navarro. El caso, investigado en un primer momento por la doctora Ana María Contín, se remonta a enero de 2002 fecha en la que se vio por última vez a la familia (integrada por Gil, de 56 años, su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26, sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y Carlos Daniel, de 2), en un velatorio, en la ciudad de Viale.Durante estos años nunca aparecieron vestigios de que la familia estuviera con vida. No hay registros migratorios, laborales, escolares ni eleccionarios que marquen una mudanza y la causa sigue caratulada como averiguación de paradero.