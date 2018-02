Hubo una gresca en la cárcel de Paraná: No descartan traslados

Se registraron incidentes en la Unidad Penal 1 de Paraná; ocurrió este miércoles en uno de los pabellones más conflictivos. Por los hechos, no se descartan traslados."Se originó una bataola en el penal, porque supuestamente alguno se quedó con pertenencias de otro. El Director, personalmente, encabezó un procedimiento para disuadir la situación, que inmediatamente se controló.", confirmó a, José Luis Mondragón, titular del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.Dada la frecuencia con la que se registraron incidentes en ese pabellón conflictivo, Mondragón adelantó quea otras unidades penales de la provincia."Siempre apelamos primero a la. Si esto no da frutos, apelamos a lo que podemos hacer. Si uno no se porta bien, se tiene que atener a las consecuencias", señaló el funcionario penitenciario al argumentar los posibles traslados., remarcó.De acuerdo a lo que explicó Mondragón,En la oportunidad, el funcionario penitenciario se refirió a las amenazas a la jueza de Ejecución de Penas de esta capital entrerriana, Cecilia Bértora "Tenemos información, que se ha transmitido a las autoridades que están investigando el hecho. En cierta forma, comparto la opinión de la doctora Bértora, y quien está dentro de la cárcel, por una cuestión de sentido común, no puede llegar a una confrontación con la autoridad que le puede dar el beneficio de la libertad", señaló Mondragón a