Crimen del sargento: Hijos del asesino preferían "que se pudriera en la cárcel"

Preferían que lo encerraran

Familia muy dolida

En un fuerte testimonio, familiares del responsable de haber matado al sargento Froilán Pedroza, manifestaron sentirse destrozados por el ataque homicida del uruguayo Washington Varela y expresaron que los hijos "hubieran preferido que su padre se pudriera en la cárcel".Gladys, que es la suegra de Andrea Varela, hija de Washington, en diálogo desde la República Oriental del Uruguay con, expresó que "nuestra familia está muy conmovida y afectada por la barbaridad que ha cometido este hombre", afirmó."Nosotros todos somos gente de trabajo, una familia muy conocida en donde residimos. Mi nuera y su hermano están deshechos después de enterarse de lo que fue capaz de hacer su padre que, si bien no frecuentaba mucho a su familia, lo conocíamos. Este desenlace tremendo nos afectó muchísimo porque ha dejado a esta señora y a esas criaturas sin su padre. Soy madre y abuela y por eso quiero saludar a la señora de este servidor público de Gualeguaychú y lo hago con todo el mayor respeto", remarcó la consuegra de Varela.Gladys, manifestó que "hemos llorado mucho cuando nos enteramos de lo que sucedió a este señor policía, no esperamos nunca que este tipo atacara de la manera que lo hizo, a los tiros. Ahora esta mujer y sus niños han quedado con esta tragedia y me faltan las palabras para decir lo que estamos viviendo y sintiendo como familia. Lo único que vamos a hacer ahora es ir a Gualeguaychú para firmar la documentación de la entrega del cuerpo de este señor y regresarnos inmediatamente al Uruguay. La Municipalidad de esa ciudad se va encargar de llevar el ataúd al cementerio a Gualeguaychú porque nosotros ni siquiera queremos ver ni estar presentes. Allí se quedará ahora, aunque sus hijos hubieran preferido que su padre se pudriera en la cárcel".La mujer insistió en que "estamos todos muy dolidos, nosotros no tenemos la culpa de esta desgracia que ha causado este hombre, pero es muy desgarrador para nosotros saber que ha dejado a unos niños sin su padre, un hombre que trabajaba para defender su patria. Lo que ha hecho Varela no tiene perdón ni explicación posible y lo único que le pido a Dios, es consuelo para la familia del señor Pedroza, que el Señor los ampare, consuelo para sus pobrecitos hijos y mucha fuerza para su mamá y un abrazo muy grande para esta señora, aunque sé que es muy difícil en estos momentos".