Difunden nuevas imágenes de las vacaciones de Pastorizzo y la familia Galarza

Mientras la Justicia busca determinar qué relación tenían Nahir Galarza (19) y Fernando Pastorizzo (21) cuando la joven mató al chico de dos disparos en Gualeguaychú, se conocieron fotos que probarían que eran novios.El diario local El Día difundió más imágenes de las vacaciones que compartieron en Brasil, en febrero del 2016 con la familia Galarza. Las fotos podrían complicar a la acusada, ya que su defensa busca demostrar que no tenían un noviazgo formal y que su relación ya había terminado en el momento del crimen.Si se comprueba que Nahir y Fernando eran novios y que ella actuó con alevosía, la chica que permanece detenida en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú podría ser condenada a prisión perpetua. Un informe que Migraciones envió a la Fiscalía reveló que salieron y entraron juntos al país, lo que también confirmó que el viaje existió.Por otro lado, se conoció otra foto de la pareja de septiembre de 2017, tres meses antes del crimen. Según trascendió, fue tomada en la casa de Nahir y publicada por Fernando en una historia de Instagram. En la imagen se los ve posar frente a un espejo. Los amigos de la víctima hicieron una captura de pantalla y ya fue entregada a la Justicia.Sebastián Arrechea, el abogado de la familia Pastorizzo, aseguró que los jóvenes tenían una relación estable "con idas y venidas". Por su parte, la defensa de la acusada sostuvo que el vínculo era enfermizo y que el chico era violento con ella.El 29 de diciembre Nahir Galarza había confesado el crimen y admitió que la noche del asesinato le disparó a su ex "desde la espalda" mientras iban en moto. La estudiante de abogacía detalló que cometió el crimen con el arma de su papá policía "que estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre" y que la sacó "sin que él lo sepa". "Los dos disparos los hice con esa arma y luego di una vuelta a la manzana y me fui caminando a mi casa", fueron las palabras que utilizó.Fernando Pastorizzo tenía 21 años y fue encontrado muerto el 29 de diciembre en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Estaba tirado en la calle con dos balazos: uno en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos al lado. El asesinato habría sido a bordo, mientras la pareja iba por la calle General Paz de esa ciudad. Nahir Galarza está acusada del delito de "homicidio doblemente agravado por el uso de arma y la relación de pareja", que contempla como única pena la prisión perpetua.