Gualeguaychú: Comerciantes preocupados por la aparición de tarjetas apócrifas

A partir de la detención de la banda de estafadores que usaban tarjetas presumiblemente adulteradas o robadas y que afectó a varios comercios de la ciudad de Gualeguaychú, los propietarios y empleados de dichos establecimientos se sienten indefensos frente a posibles situaciones similares.



Beatriz, relató en Radio Máxima que estaba ayudando en el negocio de su sobrino y "me tocó asistir en el momento en que entró un hombre y realizó una compra y, en el momento de pagar me entregó una tarjeta de débito y su DNI y todo coincidía. Tanto la tarjeta de pago como el documento de identidad estaban en buenas condiciones y la terminal o posnet aprobó la operación. Es decir que todo fue normal. Si la tarjeta hubiese sido robada por ejemplo, inmediatamente en el cupón que emite el posnet sale una leyenda que indica pedido de captura, es decir que avisa al comerciante que esa tarjeta está denunciada como robada". La mujer precisó que "este señor tenía buena presencia aunque es verdad que nunca preguntó ningún precio, compró varias prendas y todo muy rápidamente".



Por su parte, la encargada de otro comercio de la ciudad, Eugenia, que si bien no resultó afectado por los estafadores precisó que "fuimos advertidos desde un negocio vecino, al que sí intentaron estafar presentando una tarjeta de débito que evidentemente era falsa porque era de un plástico diferente al habitual y ahí mismo no se la aceptaron. En otros comercios, por ejemplo, pese a que coincidían los datos de la tarjeta y el DNI que presentaban, cuando firmaban los cupones, escribían el documento con algún número diferente, notándose que no se acordaban muy bien de lo que tenían que poner".



Asimismo, Eugenia explicó que "pude verlos como actuaban porque circulaban en el centro, siempre con un celular en la mano, y hablando permanentemente. El sábado ya habían estado comprando en la zona céntrica, por lo que aparentemente vienen actuando desde hace varios días. Al parecer siempre hacían compras no muy grandes en cada uno de los locales a los que ingresaron, como para no llamar la atención



Finalmente, la encargada manifestó que "la preocupación es muy grande porque el personal de los negocios estamos muy indefensos a este tipo de situaciones, especialmente quienes trabajan en las cajas, porque en el momento de la venta, los datos de la tarjeta y el DNI que te presenta esta gente coincide y además la operación te sale autorizada por la terminal. Recién te das cuenta de la estafa cuando llega el resumen de la empresa de la tarjeta que te avisa que esa venta no la pagan. Para ese momento ya pasaron casi 30 días y ahí el perjudicado es el comerciante".