Comienzan las pericias psiquiátricas a Nahir Galarza: Serán tres audiencias

Video: Nahir Galarza pidió a la jueza que fundamente el rechazo de la prisión domiciliaria

Nahir Galarza ha pasado más de un mes alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer y ya no soporta el encierro. Así se lo hizo saber a la jueza de la Cámara de Gualeguay, María Angélica Pivas, cuando le tocó hablar en la audiencia en la que se confirmó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria.Sus representantes legales volvieron a insistir con los mismos fundamentos, que con una prisión domiciliaria no podría influir en el avance de la investigación.Para ayer estaba programada la primera de las tres audiencias que tendrá Nahir Galarza con el médico psiquiatra Simón Ghiglione en el Juzgado de Familia de Gualeguaychú, pero su traslado a Gualeguay para la apelación de la prisión preventiva obligó a que la pericia se postergara para hoy.que su trabajo está centrado en determinar la figura de la alevosía y para ello es de suma importancia los resultados que se obtengan en el informe balístico. Estos análisis aún no se han dado a conocer, pero el experimentado abogado presenció el momento en que se realizó la pericia y "mi impresión es que el disparo se ejecutó a una escasísima distancia, casi apoyado".