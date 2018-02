Será sobreseído el asesino del sargento e investigarán las causas de su muerte

Washington Varela, el hombre de 64 años que baleó al sargento Froilán Pedroza, murió ayer por la madrugada en el Hospital Centenario. El Fiscal investiga los motivos que originaron su descompensación y su posterior fallecimiento.El cuerpo del uruguayo reconocido en el mundo del turf local fue trasladado a la Morgue Judicial ayer por la madrugada tras confirmarse su deceso en la Terapia Intensiva del nosocomio. Su salud se había complicado 24 horas antes cuando originó un episodio en la Sala 4, mientras era custodiado por Gendarmería Nacional.No había sido formalmente imputado del homicidio de Pedroza porque nunca declaró ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa, y tras su fallecimiento se dictará el sobreseimiento una vez que el funcionario judicial reciba el certificado de defunción.Pero la historia no termina aquí. Por extraño que parezca, la justicia debe investigar las causas de muerte de un hombre que debía responder por el crimen del Sargento. Varela salió con vida de su casa tras el allanamiento e ingresó al nosocomio sin riesgo de vida.El primer parte médico que se dio a conocer informó que Varela presentaba una "insuficiencia respiratoria en su pulmón derecho y eso le generó un neumotórax traumático a raíz de una fractura costal, por lo cual, es asistido con respiratoria mecánica". "Ese neumotórax en primera instancia fue drenado en la Guardia Médica y fue internado en Sala 4 de Traumatología sin ingreso a quirófano", informó el Hospital.Lo que tratará de establecer el Ministerio Público Fiscal es qué pasó con la salud de Varela desde su internación hasta su ingreso a Terapia Intensiva, donde finalmente falleció ayer por la madrugada.Se cree que las lesiones óseas que sufrió en sus costillas fueron a raíz del procedimiento. Una vez que le dispara a Pedroza, el segundo funcionario policial que ingresó al domicilio repelió con un disparo rozándole la cabeza a Varela y un tercer policía fue quien se arrojó sobre el agresor y lo derribó al piso.Varela era una persona de 64 años, de contextura física pequeña, ex jockey, por lo cual no es descabellado creer que las fracturas en tres costillas se originaron cuando fue derribado y el arma quedó debajo de su cuerpo. Pero esto es materia judicial y la investigación está abocada a determinar la causa de su muerte y conforme a eso cómo fue el procedimiento policial y la atención médica en el Hospital. Fuente: (El Día).-