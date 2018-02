Robaron en una escuela y se llevaron la comida para 25 chicos del barrio

Foto: La heladera destrozada. (El Día).-

Como todos los días, Javier Vallejos, personal de maestranza de la Escuela Nº 116 Abrazo Fraternal de Gualeguaychú, abrió las puertas del establecimiento para comenzar con sus laboreas diarias, que en esta época de receso escolar consiste en la preparación del almuerzo para 25 chicos que viven en las inmediaciones del establecimiento.



Pero cuando entró, el panorama fue totalmente desalentador: al ingresar se dio cuenta que habían violentado la puerta de acceso al comedor y en la cocina faltaban unos 200 platos, cuchillos, tenedores y cucharas, que se usan durante el período escolar para alimentar a unos 150 chicos, publicó ElDía. En una segunda mirada notó que también había desaparecido la multiprocesadora, y lo peor llegó luego, cuando vio directamente arrancada la puerta del frezzer para llevarse lo que había dentro: un pedazo de carne que iba a ser utilizado para darle de almorzar a los 25 chicos que siguen asistiendo al comedor aunque no haya clases. Reiterados robos Lo más triste, no es la primera vez que pasó algo de este calibre en la escuela Abrazo Fraternal: el 18 de diciembre pasado, ladrones ya habían ingresado al establecimiento y robaron 29 computadoras ?de las cuales sólo se recuperaron dos? e instrumentos musicales.

"No alcanzamos a salir del robo de las computadoras que ahora nos pasa esto. Tuvimos un pésimo cierre de año y ahora tenemos un horrible arranque con este hecho, que duele porque se tratan de elementos que usamos a diario para que los chicos puedan almorzar", lamentó con bronca e impotencia Miguel Díaz, maestro y director.



El gesto de impotencia es compartido también por Javier, de maestranza, quién definió que al ver el robo de ayer lo único que sintió fue indignación y bronca: "Fue un robo que afectó a los niños que tienen sus carencias y comen todo el año en este lugar".

Por fortuna, los ladrones no vieron (o no pudieron ingresar) a una pequeña habitación que funciona de depósito de para guardar mercadería no perecedera o que no necesita estar en el frío. Esperan reponer lo robado El director informó que luego de hablar con las autoridades competentes y recibir el apoyo y solidaridad de los demás comedores escolares de la ciudad, cree y espera que alguien reponga todo lo que se llevaron

Según lo denunciado, los ladrones ingresaron por una puerta que se encuentra en un cerco olímpico, que divide a la escuela con el Centro de Educación Física. Una vez dentro, forzaron el acceso al comedor para robarse todo lo que estuvo a su alcance. Se estima que salieron por el mismo lugar, ya que en el portón lindero se encontró una cuchara que debió haber perdido uno de los ladrones en su huida.



"Quienes entraron a robar a la escuela supuestamente también cortaron unos unos cables y dejaron al descubierto la caja donde se encuentra la térmica", informó muy preocupada la profesora de Educación Física del establecimiento, quién además agregó: "También habrían intentado ingresar a dependencias del Centro de Educación Física, más concretamente a las oficinas.



El terreno donde se encuentra la Escuela Nº 116 Abrazo Fraternal está junto al Centro de Educación Física, y el barrio, en determinados horarios, los vecinos denuncian que la zona se transforma en "tierra de nadie". Ahora el caso está en manos de personal policial de la Comisaría Segunda, y también intervino la división Investigaciones y Criminalística, quienes trabajaron en el lugar de los hechos.