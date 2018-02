Juicio por el cuádruple homicidio: acusado dijo que no se acuerda "de nada"

Policiales Inició el juicio al hombre que mató a su exmujer y a sus hijas

Se inició este lunes en Concepción del Uruguay el juicio oral y público contra Juan Pablo Ledesma de 24 años, quién está imputado del asesinato de su expareja, dos de las hijas, y la entonces pareja de la mujer. En la apertura del debate, el acusado dio una versión "poco creíble de los hechos, en los cuales trató de justificar la supuesta emoción violenta", detalla Uno.Los fiscales adelantaron que frente al tenor de los hechos, el crimen de la exesposa, sus dos hijas, y el asesinato de la quien era pareja de su ex mujer, la única pena posible para reclamar en los alegatos, es el de perpetua.Ledesma está imputado y detenido por las muertes de Johana Carranza, de sus dos hijas Luciana de 5 y Candela de 7 años y de Carlos Peralta, hecho ocurrido en la madrugada del 7 de noviembre de 2016, en el barrio 134 Viviendas.Este lunes, con una importante custodia policial y con la presencia de público, entre los que se encontraban familiares de las víctimas, se realizó la presentación de las partes, tras lo cual se tomó juramento a los testigos que pasarán durante la primera jornada, escuchándose además los alegatos de apertura.También aceptó declarar el imputado quien fue además entrevistado por el fiscal, destacando que no recuerda lo que pasó en la vivienda.Como se sabe, Juan Pablo Ledesma es representado por el doctor Marío Arcusin, llevando adelante la representación del Ministerio Público Fiscal, el coordinador de fiscales, doctor Fernando Lomardi, en reemplazo de la doctora Melisa Ríos, ante el Tribunal integrado por los vocales Rubén Chaia, Fabián López Moras y Alberto Sero.Enajenado en su accionar, Ledesma buscó un cuchillo y lo apuñaló hasta matarlo, pero luego hizo lo mismo con la mujer y las criaturas. En esta parte, el imputado dijo que no recordar nada dando a entender que estaba afectado por una emoción violenta.El defensor adelantó que reclamaría quitar los agravantes en el juicio, partiendo de la idea de una situación excepcional en el desempeño de su pupilo que reconoció haber ultimado al hombre, pero a costa de responder a un ataque.De esta manera, entendió que la figura penal con la que se lo debería condenar es de un homicidio simple, sin ningún tipo de calificaciones.El juicio sigue con la declaración de personal policial que trabajó en la causa judicial, como de otros testigos. El viernes, serán los alegatos.Fuente: Uno.