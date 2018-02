Video: Nahir Galarza pidió "fundamentos" a la Jueza si rechazaba la domiciliaria

El pedido de Nahir

Los fundamentos

Nahir Galarza, acusada de asesinar a su ex novio, Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, regresó a los tribunales de Gualeguay, donde su defensa pidió que se le conceda la prisión domiciliaria. Por otro lado, la querella y la Fiscalía rechazaron la solicitud de la defensa y reafirmaron el pedido de prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer.. La audiencia se llevó a cabo este lunes por la mañana en los tribunales de esa ciudad.El abogado Víctor Rebossio, defensor de la joven de 19 años acusada de matar a su novio Fernando Pastorizzo, solicitó que la muchacha continúe cumpliendo la prisión preventiva en su casa, y para fundamentar el pedido puso como ejemplo al hijastro de Sebastián Wagner, Gabriel Otero, quien fue absuelto en el juicio por el femicidio de Micaela García.Antes de que la audiencia pasara a un cuarto intermedio, la joven decidió hablar ante el tribunal y pidió explicaciones a la jueza Angélica Pivas, quien preside la audiencia en el Tribunal de Jueces y Apelaciones de Gualeguay.Luego de un intenso intercambio entre las partes, y el pedido enfático de la defensa que integran los doctores Rebossio y Dargainz, la única imputada por el crimen del joven Fernando Pastorizzo usó el minuto final del tiempo dispuesto para la Defensa, para explicar por qué consideraba que no tenía que estar detenida y solicitó a la jueza que le explique: "¿en qué puedo entorpecer la investigación?"."Quiero aclarar que desde el primer día di todas las claves de mi celular", dijo Nahir en la audiencia donde también estaban sus padres. Además, expresó que "si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria", afirma en el video al que accedió Elonce TV.Finalmente, Nahir reiteró: "Quería pedirle que en el caso de que se rechace, que me de fundamentos", solicitó ante la mirada de sus abogados que asentían con gestos.En horas del mediodía la magistrada se expidió y rechazó el pedido de la defensa de Nahir, quien vuelve por segunda vez a la Cámara del Crimen de Gualeguay a pedir la prisión domiciliaria de Galarza.