Muertes de comisario y delincuente que asolaba Entre Ríos: Cómo fue el tiroteo

"Pajarito Da Rosa estaba dispuesto a todo y tiraba sin empacho". Así lo expresó el fiscal Francisco Ramos, quien lleva adelante la investigación sobre el fatídico hecho en el que un comisario fue asesinado en un procedimiento policial en Alvear, provincia de Corrientes. Manifestó que el policía no tenía chalecos antibalas y recibió varios disparos de un arma 9 milímetros. "El policía no tenía el chaleco, pero el delincuente sí", aseguró. José Antonio "Pajarito" Da Rosa terminó siendo acribillado por los efectivos que llevaron adelante el operativo y aseguran "este hombre estaba dispuesto a todo".El hombre había cumplido condena por un doble homicidio ocurrido en diciembre de 2005 y era considerado de "alta peligrosidad". También tenía un pedido de captura por un delito de violación y estaba siendo intensamente buscado."A las 7 de la mañana se empezó a realizar allanamientos en tres lugares. Se procedió a realizar estos allanamientos, teniendo en cuenta que podría haber elementos relacionados con el hecho delictivo. Era una zona rural que aparentemente estaba desolada, entonces ingresó a la vivienda el comisario Duarte y. Cuatro de estos disparos impactaron en el Comisario y le ocasionaron la muerte".(una era del comisario abatido). Estaba dispuesto a todo. Estaba rodeado ySe ve que estaba dispuesto a todo, tiraba sin empacho", dijo ay subrayó que afortunadamente no hubo otros heridos.Otro detalle significativo es que. Según comentó el fiscal, aparentemente el tiro que le ocasionó la muerte, fue el que dio en la cabeza.José Antonio "Pajarito" Da Rosa era oriundo de Alvear, le decían también el "brasileño" y era líder de una peligrosa banda de piratas del asfalto que operaba por Ruta Nacional Nº 14 en el límite de las provincias de Entre Ríos y Corrientes.El hombre había cumplido condena por un doble homicidio ocurrido en diciembre de 2005 y era considerado de "alta peligrosidad"."Pajarito" había sido uno de los delincuentes que el 11 de diciembre de 2005 irrumpió en la vivienda de una pareja de ancianos para robarles.Aníbal Días (76) y Catalina Palacios (72), quienes residían en paraje Pancho Cué de Alvear fueron asesinados a balazos. Las cosas que le robaron aparecieron en poder de Da Rosa y de dos brasileños detenidos en Itaquí, Brasil.Hacía unos pocos meses que recuperó la libertad, tras cumplir una condena de 12 años por el doble crimen.Una jueza se habría opuesto a otorgarle la libertad porque tenía pendiente una causa en la justicia por haber cometido un abuso sexual contra otro detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta. Sin embargo, consiguió quedar libre.Tenía antecedentes por abigeato y robos a mano armada muy violentos. Estaba presumiblemente involucrado en los últimos casos que sucedieron en noviembre y diciembre del año pasado, la muerte de un camionero cerca de Monte Caseros en un asalto en la modalidad de pirata del asfalto y otro hecho ocurrido cerca de Alvear, donde balearon a un efectivo de la Policía Federal.En la madrugada del 1º de enero, una familia de la zona rural del departamento Federación en Entre Ríos, fue asaltada en forma violenta por una banda compuesta por ocho delincuentes. El dueño de casa fue golpeado, lo amenazaron con armas de fuego y se llevaron una importante cantidad de dinero. En esa oportunidad fueron perseguidos por la Policía y esa misma madrugada se logró detener a dos de los asaltantes, que si bien eran oriundos de Corrientes residían en Federación, y trabajaban en conjunto con el resto de la banda que era correntina.A partir de ese suceso inició una investigación conjunta entre la Policía de Entre Ríos y de Corrientes porque sospecharon que esta banda era la autora de otros hechos anteriores que habían ocurrido en esa zona. Se pudo apresar a diez personas en este último mes y ayer a la madrugada se obtuvo la información de dónde podía resguardarse uno de ellos. José Da Rosa, un hombre muy peligroso con antecedentes por homicidio, por robo calificado, pirata de asfalto, quien era el que comandaba la banda.Una comitiva policial llegó hasta el lugar y ocurrió el fatal desenlace. La muerte del comisario Miguel Duarte y de Da Rosa.