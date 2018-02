La Policía perdió los rastros de evadidos de celda durante la siesta del domingo

Policiales Una pista sería clave para hallar a los detenidos que fugaron de celda policial

Los rastrillajes que se realizaron en Gualeguay no tuvieron resultados positivos en la búsqueda que se realiza para poder localizar a los dos detenidos que se fugaron de la Alcaidía de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú el pasado domingo. Así lo manifestó el Jefe de Policía de aquel departamento, Marcos Schmunk.Indicó que "el pasado domingo, cuando tomamos conocimiento de la fuga de Martínez y Verdinelli activamos todo el sistema y monitoreo de video vigilancia y pudimos constatar que ese mismo día domingo, alrededor de las 19,30 aproximadamente estos dos sujetos ingresaron a Gualeguay y se internaron en el barrio Islas Malvinas y que está ubicado en proximidades del acceso a la ciudad".Según el jefe policial, el martes logramos ubicar la moto en la que, desde Gualeguaychú, se habían movilizado los fugados y pudimos establecer que la habían vendido. En las primeras horas de esa tarde se interceptó a un sujeto que se domicilia en el barrio Islas Malvinas y que viajaba en la moto sustraída. Esta persona se encuentra detenida a disposición judicial. Asimismo se han realizado varios operativos conjuntamente con personal policial de Gualeguaychú en ese barrio y también en el Barrio 25 de Mayo de Gualeguay, pero hasta el momento no se logró dar con los dos evadidos".Si bien no se descarta ninguna hipótesis, el comisario Schmunk precisó aque "es posible que hayan abandonado Gualeguay, por algo vendieron la moto que habían robado en Gualeguaychú, pero en ese caso no se los pudo detectar saliendo de la ciudad al no saber en qué medio pudieron haberlo hecho"