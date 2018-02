Bajó la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en Entre Ríos

En el primer mes del año hubo menos muertos por accidentes en las rutas entrerrianas.

El director de Prevención y Seguridad Vial, Mario Müller, informó que "el año pasado a esta misma fecha, en enero, se había registrado el deceso de 20 personas y este año, 12". Puntualizó que se trata de los fallecimientos producidos en el momento del siniestro vial, en el lugar del hecho, que es hasta donde interviene la repartición que tiene a cargo.



Müller destacó que "se trabajó mucho en la prevención", principalmente en el contralor de adelantamiento indebido, de alcoholemia, el uso de cinturones de seguridad, el transporte de los menores en el asiento trasero en la sillita correspondiente ajustable al automóvil, detalló.



La disminución que se aprecia en el número de víctimas fatales también se reflejó en la cantidad de siniestros.



En cuanto a la localización, recordó que "hubo varios siniestros viales en la autovía Artigas, pero en el resto de la provincia también ha habido con pérdida de vidas".



Si bien aclaró que deberían verse en detalle los informes elevados al Poder Judicial, en principio, estimó que son muy pocos los siniestros viales adjudicables a fallas mecánicas. "Se presupone que el conductor perdió el control, o sale fuera de la calzada y pierde el control. No es por la culpa de la lluvia u otra circunstancia. En muy frecuente el hecho de distraerse o quedarse dormido lo que determina la pérdida del control del vehículo, el despiste", comentó.



A la consulta respecto de cambios que año a año se puedan implementar en los controles tendientes a volver más eficaz la prevención, el funcionario policial contestó a esta Hoja que "se va mejorando tanto en el contralor como en las documentales. Actualmente ?acotó- tenemos incorporado en casi todos los puestos camineros filmación y están totalmente informatizado. Se tienen muy en cuenta los informes de accidentología para ver dónde se producen los siniestros viales y poder trabajar, así como también se sugiere a través del Observatorio respuestas a los organismos que puedan tener alguna incumbencia. Así, por ejemplo, donde se puedan presentar baches, se trata que Vialidad proceda a mejorar las condiciones para evitar el siniestro. Es que desde el Observatorio se mandan informes escritos a las demás reparticiones en procura de prevenir donde haya una anomalía en las rutas", explicó a El Diario.



Multas por exceso de velocidad

Entre Ríos había adquirido fama a nivel nacional por la aplicación de fotomultas que de manera especial cada verano volvían a la provincia blanco de severas críticas de muchos visitantes. Así fue hasta 2015. Desde ese año, "es de público conocimiento que no tenemos más ese sistema de captación y notificación en forma posterior. Actualmente, a través de la Dirección están funcionando cinemómetros para captar exceso de velocidad, con notificación inmediata a la persona", recordó Müller.



El automovilista comete la infracción y en el radio de 10 kilómetros hay otro operativo policial donde se lo notifica de la falta, y se le formula un acta de infracción, cuyo monto puede regularizarlo en el momento con una bonificación del 50% si la paga en el lugar. También puede abonarla en Banco de Entre Ríos o Nación o bien, optar por la instancia recursiva: presentar recurso y efectuar el descargo, lo que puede o no salir favorable al denunciante.



Sobre la ubicación de los cinemómetros en la red vial entrerriana, Müller dijo que "en cualquier ruta de la provincia se los puede encontrar. No están instalados en la totalidad de los patrulleros pero hay varios en diferentes puntos de la provincia", apuntó.

No descartó que los montos de las multas también sea un detalle que lleve a pensar a los automovilistas antes de cometer una infracción.