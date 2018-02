María Cash: antropólogos que identificaron al "Che" analizarán cráneo hallado

Fueron autorizados a realizar un test de ADN y cotejarlo con el de la joven desaparecida en 2011.La decisión fue confirmada por el ministro de Gobierno Interior de Bolivia, Carlos Romero, quien se refirió a este caso durante una rueda de prensa en La Paz, donde comentó que la Fiscalía dio la conformidad y la Cancillería del país fue requerida para supervisar los trámites correspondientes.Normando Álvarez, embajador de Argentina en Bolivia, afirmó que los expertos argentinos se trasladarán a ese país para analizar los restos óseos encontrados cerca de la ciudad boliviana de Oruro y que podrían ser los de la joven argentina desaparecida en 2011, informó la agencia Efe.El cráneo fue encontrado cuatro meses después de la desaparición de Cash al costado de una ruta a pocos kilómetros de la ciudad de Oruro y trasladado al Instituto de Patología Forense de La Paz, por no haber sido identificado, y clasificado como NN.A principios del año pasado, una médica de Bolivia subió imágenes de estos restos óseos a una red de datos que comparten los integrantes de la Asociación de Odontólogos Forenses Latinoamericanos (AOFL) y un forense argentino de Entre Ríos advirtió que podría corresponder al de la joven argentina desaparecida.Según dijo a esta agencia, si bien él no formó parte de la investigación del caso Cash, otro de los datos que llamó su atención fue el lugar donde encontraron el cráneo -cercano a Rosario de la Frontera, Salta, el último lugar donde se supo de la joven- y el momento, a cuatro meses de la desaparición, en noviembre de 2011."Las características de los dientes son únicas en cada persona y, recordando el caso de María Cash, volví a ver sus fotografías en Internet y encontré similitudes", aseguró Heit.Compartió entonces un informe con Pablo Medina, un dentista forense salteño que cotejó en el pasado otros casos sospechados de ser restos de la joven argentina desaparecida, y ambos contactaron a su vez a los abogados de la familia y a la Justicia de Bolivia."Es una posibilidad que se trate de sus restos, pero como perito me veo obligado a compartir esta información, porque si no sería un ocultamiento", explicó el dentista forense.Pedro García Castiella, abogado de la familia Cash en Salta, confirmó días atrás que "se enviaron tres exhortos" a Bolivia para buscar una muestra genética "pero no hubo respuesta", por lo que pensaban en "formar una comisión y que viaje gente desde Argentina para tomarla".El abogado contó que "el cráneo, que está completo, es lo único que encontraron" y que en Bolivia"se trabajó sobre la antropometría del rostro con una foto y dio también una certeza muy llamativa".