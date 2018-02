Organismos nacionales desmintieron a la defensa de Nahir Galarza

Sociedad Nahir Galarza escribió carta a funcionaria nacional para pedir su intervención

El 30 de enero, el equipo que defiende a Nahir Galarza, la principal imputada por el homicidio de Fernando Pastorizzo, había informado mediante un comunicado que llegó a todas las redacciones del país que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y una comisión dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación habían intervenido en la causa que investiga el asesinato del joven de 20 años porque la Fiscalía había desechado supuestas pruebas sobre violencia de género sufrida por la acusada.Sin embargo, cuando la información fue chequeada en los organismos que los defensores mencionaron, dicha información fue desmentida de manera categórica y desde los mismos expresaron un malestar por la manipulación que habían hecho de la información y difamación que se había realizado en nombre de ambos entes.la presidenta del organismo Fabiana Tuñez, quien con enojo agregó: "Es una payasada esto que hicieron, y en lo particular me dio mucha bronca que hayan utilizado de esta manera al INAM".Según habían informado los defensores de Nahir, la presentación en el INAM fue el 30 de enero, por lo cual tampoco cerró a muchos que un organismo nacional intervenga inmediatamente en cualquier caso: "Nosotros no intervenimos jamás hasta no tomar conocimiento de toda la causa y de todo el expediente. Pero además, sería muy irresponsable de parte nuestra intervenir en un hecho en el cual no hemos sido autorizado por el juez que tiene a cargo esa causa", sostuvo Tuñez con bronca.Además, negó rotundamente que la subsecretaria del ente Silvia Lommi y Emilia Cabrera Horn, del equipo de legales del INAM, estén trabajando con los abogados Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, tal y como había informado el manager mediático de la acusada.El otro organismo que salió a desmentir todo lo informado fue la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.El equipo legal de esta comisión informó que "la CONSAVIG, como organismo del Poder Ejecutivo, no puede entender o intervenir en una causa que es parte del Poder Judicial".Desde el ente no negaron que los abogados Víctor Rebossio y Horacio Dargainz hayan presentado una solicitud en la CONSAVIG contra el fiscal Sergio Rondoni Caffa, pero también explicaron a ElDía lo mismo que dijeron a los defensores: "Esto fue una solicitud de una de las partes (la defensa) que después tiene que ser correspondida por el magistrado al cual le compete la causa (en este caso, el juez Mario Figueroa). En resumen: nosotros no podemos intervenir en una causa que está judicializada a menos que nos lo solicite el juez".