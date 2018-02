Abogado dice que niñas "indujeron a un error" a funcionario acusado de abusarlas

Policiales Niñas abusadas por funcionario judicial fueron drogadas y una tiene sífilis

Lucas Fernández (30), el auxiliar de una fiscalía mendocina imputado por "abuso sexual agravado por acceso carnal", tras ser hallado con dos nenas de 12 años dentro de su auto en la zona del dique el Carrizal, suspendió su declaración indagatoria por consejo de sus nuevos abogados, informaron fuentes judiciales. Fernández, que está detenido en una comisaría y se presentó en la Unidad Fiscal de Rivadavia, se negó a declarar tras haber pedido hacerlo el martes y será trasladado en las próximas horas al penal de la ciudad de Mendoza.El abogado Juan Roselló, quien junto a otro letrado asumió la defensa del imputado, dijo a medios locales que las niñas tuvieron con anterioridad relaciones sexuales que no se le pueden endilgar y que "lo indujeron" a Fernández "a un error"."Recién las conocía y le dijeron que tenían 17 y 18 años. Cayó en un error", afirmó Roselló y puso en duda que el abuso sexual con acceso carnal, al alegar que "primero hay que establecer si existió o no el hecho".Para el fiscal de Cámara Oscar Sívori, a cargo de la investigación, "el abogado defensor está en derecho de decir lo que él cree conveniente y el imputado puede decir que fue inducido a un error".El fiscal explicó que "una de las razones por las cuales los abogados solicitaron la suspensión de la audiencia indagatoria de Fernández fue porque no conocían las pruebas que estaban en el expediente y pesan contra su defendido".En relación al estado de la causa "se abrieron tres compulsas paralelas" para que por un lado la Justicia Federal investigue "la posible comisión por el delito de suministro de estupefaciente a un menor de edad", indicó.Además se mandaron dos compulsas, una por cada niña, a la fiscalía de San Martín, donde residen, para que se investigue sus entornos, ya que tienen signos de haber sido abusadas con anterioridad."Tenemos que cuidarlas", advirtió el fiscal y subrayó que las nenas "están en una situación de vulnerabilidad".El hecho se conoció cuando Fernández fue hallado el jueves con las chicas en el interior de su vehículo en la zona del dique el Carrizal, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y luego se lo imputó por "abuso sexual agravado por acceso carnal" en uno de los casos.Estudios bioquímicos posteriores confirmaron que las nenas fueron drogadas con un cóctel de alcohol, marihuana y cocaína y que la que no fue abusada dio positivo en el análisis de sífilis, informó este martes Sívori.