Revés para Nahir Galarza: Mensajes de Twitter no serán incorporados a la causa

La Fiscalía rechazó el pedido de la Defensa de Nahir Galarza, a cargo de Víctor Rebossio, quien había solicitado a través de un escrito la incorporación de una serie de escritos realizados en Twitter.Se trata de los mensajes que supuestamente Fernando Pastorizzo le habría enviado a Nahir Galarza desde junio del 2015 - los que la Defensa de Galarza envió a diversos medios de comunicación para su difusión- y en los cuales pueden leerse frases como "Te vas a comer a un montón", "Nahir yo te quiero de verdad", "Nahir te necesito conmigo, perdón", y "Atendeme por favor", consigna el sitioSon mensajes que la detenida "le iba mostrando al instante a sus amigas por el temor que estos le impartían" y donde "se ve a una Nahir repeliendo y bloqueando permanentemente con negativas y evasivas a un Fernando Pastorizzo que en ningún momento cesa en su accionar hostil y agresivo" había dicho a Clarín el manager.Por lo pronto quienes fueran compañeras de Hockey de Nahir desmintieron que hayan estado en contacto con algún mensaje o que hayan enviado algunas de las capturas que circulan en diversos medios de comunicación.El pedido de la Defensa era introducir como prueba "todos los mensajes desde el 30 de junio de 2015" -denominado el oficio Twitter- según había declarado el manager de famosos Jorge Zonzini. Pero esto no ocurrirá.De esta manera, quedó desestimado el pedido de la Defensa de Galarza que continúa cumpliendo prisión preventiva en la Comisaría del Menor y la Mujer.Según el manager mediático, "entre cientos de mensajes que podrían sintetizar el cuadro de vinculación con violencia de género" hay algunos "muy particulares"."Pedazo de enferma mental', 'Ya lo hiciste?', 'Lo viste?', 'Desbloqueame, Nahir', 'Tu excusa para irte con otros', 'Perdoname', 'Me equivoqué', 'Sos estúpida', '¿Ya no me querés?', '¿Preferís al profesor?', 'Dejame verte', 'Me bloqueaste de la nada', 'Te pido por favor, perdóname', 'Viste que tenés otro?', 'Cortala, das asco', '¿Ya no me querés?', 'Te comes a todos!', 'Como zorreas', 'No te hice nada', 'No sabés que inventar para estar con otros', 'Soy el peor', 'Te vas a comer un montón', 'Perdoname, Nahir, yo te quiero conmigo'", son las frases que enumeró Zonzini en el comunicado.