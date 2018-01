Caso Fortunato: la acusada pidió cumplir prisión domiciliaria en otra casa

Julieta Silva pidió dejar la casa del padre donde cumple con la prisión domiciliaria para moverse a una propiedad en San Rafael (Mendoza).



La solicitud de la mujer, que está acusada por la muerte del rugbier Genaro Fortunato, ante la fiscal Andrea Rossi está en trámite y ahora el personal del servicio penitenciario debe proceder a verificar el nuevo domicilio e informar a la fiscalía si es factible o no el cambio de locación.



Alejandro Cazabán, abogado defensor de Silva, aseguró que la nueva propiedad "es más segura" pero que se trata solo de "una decisión personal".

Así el abogado defensor desestimó cualquier rumor sobre posibles amenazas que habría recibido la imputada.



"Salvo una llamada telefónica amenazante que hubo el año pasado y el padre realizó la denuncia, no hubo ningún incidente", aclaró y luego agregó "es un pedido por cuestiones personales, no hay nada extraño ni ocurrió ningún incidente".



Allegado a la querella (el abogado de los Fortunato) sostuvo que el pedido de Silva no reviste gran importancia en la causa y que se trata de una cuestión de índole personal "nada más". Cómo sigue

Enero se fue y también la feria judicial. A partir de ahora se espera que la fiscal Rossi se haga del resultado de las pericias lumínicas que intentaron recrear el escenario de aquella fatídica noche del 9 de septiembre cuando Julieta Silva arrolló a Genaro Fortunato a la salida del boliche Mona.



Más allá del resultado, desde la defensa ya adelantaron el cuestionamiento formal a las pericias porque consideran que no se realizaron con las mismas condiciones, principalmente meteorológicas (lluvia, temperatura), y de horario.

Los Andes.