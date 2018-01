Denuncian que vecino le prendió fuego el frente de la casa y están atemorizados

Una familia que vive en la zona sur de la ciudad de Paraná denunció que un vecino, "que se lleva mal con todos", les prendió fuego el portón del garaje.Según contó Cecilia a, a las 4 de la mañana de este martes, un vecino les toca el timbre para avisarles que se estaba prendiendo fuego el frente de la vivienda. "Salimos y estaban unas gomas consumiéndose en el fuego y peligrando el auto que estaba cerca y la ventana".Afortunadamente pudieron sofocar el foco ígneo. Si las llamas avanzaban otra era la historia."El portón quedó totalmente destruido", dijo la mujer. Y agregó que cuando llegó la policía, pudieron ver las imágenes de la cámara de seguridad del vecino de enfrente, en las cuales pudieron observar al autor del hecho: otro vecino que no se lleva bien con los demás habitantes del barrio.En el video se observa con claridad el momento en que el hombre cruza la calle llevando las dos cubiertas que momentos después prendería fuego.Cecilia indicó que este sujeto, "vive pegado a mi casa y la verdad no sabemos por qué lo hizo. Se lleva mal con todos". En tal sentido, descartó haber tenido algún entredicho con el hombre y afirmó: "trabajamos todo el día, somos los típicos vecinos que saludamos, nos vamos y nada más".El accionar de este vecino quedó denunciado en Tribunales, pero les dijeron que "hay que esperar que llegue al fiscal". La familia solicitó restricciones para que este señor no los vuelva a molestar."Anoche ya dormimos sin aire por miedo, porque como te encerrás y no escuchás nada, queríamos estar atentos a cualquier ruido o ladrido del perro", expresó Cecilia para dar cuenta que este hecho, que afortunadamente no pasó a mayores, cambiará la vida de la familia.Finalmente, sobre el vecino que atentó contra la vivienda, indicó que "nadie quiere ir a hablar con él, nadie se anima", y agregó que "todo el vecindario nos apoya y nos decían que hiciéramos la denuncia".