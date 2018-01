Jueza denunció que muchas de las amenazas que recibe provienen de abogados

Policiales Amenazaron de muerte a una jueza de Paraná y a sus hijos

La jueza de Ejecución de Penas de esta capital, Cecilia Bértora, dio detalles sobre las amenazas que recibió y puso en dudas que se pueda tratar de algún preso, por lo que apuntó a otras motivaciones.La funcionaria señaló aque "recibí dos amenazas a través de Messenger como que provinieran de cuentas diferentes. Se está investigando. Tanto la Policía como el Servicio Penitenciario han puesto todos los medios a disposición para esclarecer este hecho".Aclaró que "hay que esperar que se den determinados plazos para que contesten, por ejemplo la empresa Facebook y la prestataria del IP para saber de dónde proviene la amenaza, es decir si fue en esta ciudad , en qué medio informático fue emitida y por qué persona".La magistrada ratificó que "Están escritas de igual manera y no refieren a nada, porque no sé qué hice o debería hacer.", reconoció Bértora, quien enseguida subrayó: "El punto es que no sé si tiene que ver con los internos que están a disposición de mi Juzgado. Me genera bastantes dudas."En general quienes tienen instrucción baja, cuando pasan estos hechos prestan su solidaridad y me hacen saber su apoyo. Tengo en general buena relación con los internos", dijo la jueza.Después de aclarar que se siente "muy contenida y apoyada por las fuerzas de seguridad", refirió que "desde hace tiempo tengo custodia policial en mi casa, pero esto no deja de conmover"., e incluso creo que por ahí tiene que ver con otras funciones que desarrollo socialmente, porque intervengo en otras instituciones y se toman decisiones que por ahí tienen que ver con la posibilidad de que una persona siga trabajando o no. Incluso por el tono y tipo de reclamo no estoy tan segura de que provengan de algún interno. No se expresa sobre lo que debería hacer, sino que se reclama que tome buenas decisiones", insistió Bértora.Admitió que existe la posibilidad de que haya sido un abogado y lo lamentó porque ". No es una forma de trabajo que se pueda aceptar".Asimismo, describió que, porque los tenemos día y noche con nosotros".Y para ratificar su presunción de que este grave suceso no fue realizado por un reo expresó: "Cuando las amenazas son de los internos, generalmente lo hacen saber. En este caso las amenazas son anónimas, lo cual es más grave y tiene una pena mucho mayor".